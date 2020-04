Musicletter.it migra su una nuova piattaforma. Probabili disservizi temporanei



Cari amici e lettori, nel corso di questa settimana il nostro amato sito migrerà su una nuova piattaforma al fine di renderlo sempre più dinamico e performante. Un cambiamento necessario poiché è il web stesso che lo richiede.

Durante la migrazione potrebbero verificarsi degli errori temporanei come, per esempio, link e pagine non funzionanti. Pertanto vi chiediamo scusa in anticipo per eventuali disservizi.