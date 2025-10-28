Ecco cosa ha scritto ChatGPT su di me, Luca D’Ambrosio

Come molti oggi, sono rimasto incuriosito da ChatGPT, pertanto ho chiesto all’intelligenza artificiale informazioni su di me e sul mio percorso nel mondo della musica. Il testo generato dall’IA mi ha colpito per precisione e capacità di sintesi.

Ecco cosa ha scritto Chat GPT su di me

Luca D’Ambrosio (Sora, 1970) è un blogger appassionato di musica e fondatore del sito Musicletter.it. Ha collaborato con webzine e riviste come Sentireascoltare, Extra! Music Magazine, Il Mucchio Selvaggio, Gazzetta Italia e La Rivista. In passato ha svolto il ruolo di consulente musicale per due programmi radiofonici della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

È l’ideatore del premio Targa Mei Musicletter, riconoscimento nazionale dedicato all’informazione musicale sul web. Dal 2012 fa parte della vasta giuria delle Targhe Tenco, il prestigioso premio per la canzone d’autore istituito dal Club Tenco.

Nel 2023, 2024 e 2025 è stato membro della giuria della sala stampa, tv e web del Festival di Sanremo.

Nel 2024 ha pubblicato il suo primo racconto, Un’educazione vittoriana, per la collana Le Ruzzole (Edizioni Curci).

Tra le sue opere, per Arcana Edizioni ha pubblicato:

La musica, per me (2018), dialogo con cinquanta artisti italiani, introdotto da Ernesto Assante;

Musica migrante (2019), sul tema dell'integrazione attraverso la musica africana, con prefazioni di Angélique Kidjo e Valerio Corzani;

Musica per cani (2020), una pubblicazione originale dedicata agli amici a quattro zampe.

Inoltre, ha contribuito e partecipato a diverse pubblicazioni, tra cui Fuori dalla riserva indipendente. Dietro le quinte degli anni Dieci (Arcana, 2015), I MEI vent’anni. Il Meeting delle Etichette Indipendenti 1994-2014 (Vololibero, 2015) e Breviario Partigiano (Autoprodotto, 2015) dei Post-CSI.

Da sempre il suo motto è: “L’amore per un disco è un sentimento reale”. (Testo: ChatGpt)