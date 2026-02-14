Luca D’Ambrosio: “L’amore per un disco è un sentimento reale”

Se per un motivo qualsiasi sei capitato su questo blog, la prima cosa che posso fare è darti il mio benvenuto. Dunque, mi presento: mi chiamo Luca D’Ambrosio, sono nato a Sora nel 1970, e sono il responsabile di Musicletter.it, sito di musica, cultura e informazione che ho fondato nel 2005.

In passato ho collaborato con webzine e riviste come Sentireascoltare, Extra! Music Magazine, Il Mucchio Selvaggio, Gazzetta Italia e La Rivista. Sono anche stato consulente musicale di due programmi radiofonici della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Dal 2012 faccio parte dell’ampia giuria delle Targhe Tenco, mentre nel 2013 ho ideato la Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web. Nel 2023, 2024 e 2025 invece sono stato membro della giuria della sala stampa, tv e web del Festival di Sanremo. A partire dal 2024 sono stato inserito nel Comitato di garanzia del “Premio la mia terra”.

Ho scritto tre libri per Arcana: La musica, per me (2018), con l’introduzione di Ernesto Assante; Musica migrante (2019), con le prefazioni di Angélique Kidjo e Valerio Corzani; Musica per cani (2020), con le prefazioni di Antonio Bacciocchi e Rita Oberti. Nel 2024 ho anche pubblicato un racconto intitolato Un’educazione vittoriana per la collana Le Ruzzole (Edizioni Curci). Se sei curioso, cercali in libreria o su Amazon.

Tra le altre cose, ho contribuito a diverse pubblicazioni tra cui I MEI vent’anni. Il Meeting delle Etichette Indipendenti 1994-2014 (Vololibero, 2015) e Breviario Partigiano (Autoprodotto, 2015) dei Post-CSI.

Se vuoi sapere di più, consulta questo link.

E se mi chiedi perché questo blog, la risposta è semplice: perché l’amore per un disco è un sentimento reale.

A presto!