I miei dischi preferiti del 2017



Ecco la lista dei dischi che quest’anno ho ascoltato con piacere.

Sono trenta e in ordine sparso.

THIS OLD DOG (Captured Tracks, 2017). Mac DeMarco

S/T (Spacebomb, 2017). Bedouine

A CASA TUTTO BENE (Picicca, 2017). Brunori Sas

GRAZIOSA UTOPIA (Woodworm Label, 2017). EDDA

HOW DID I FIND MYSELF MYSELF HERE? (Anti Records, 2017). The Dream Syndicate

BRUTALISM (Balley Records/ Norman Records, 2017). IDLES

BEAST EPIC (Sub Pop Records, 2017). Iron & Wine

AMERICAN DREAM (DFA RECORDS, 2017). LCD Soundsystem

HALO (Crammed Discs, 2017). Juana Molina

GOODNIGHT RHONDA LEE (Single Lock Records, 2017). Nicole Atkins

THE TOURIST (CYHSY, 2017). Clap Your Hands Say Yeah

S/T (Dead Oceans, 2017). Slowdive

MELODRAMA (Republic Records). Lorde

YESTERDAY’S GONE (EMI Records, 2017). Loyle Carner

PROCESS (Young Turks, 2017). Sampha

NO SHAPE (Matador Records, 2017). Perfume Genius

LOVE WHAT SURVIVES (Warp Records, 2017). Mount Kimbie

NEW ENERGY (BMG, 2017). Four Tet

DUST (Hyperdub Records, 2017). Laurel Halo

THE OOZ (True Panther Sounds, 2017). King Krule

S/T (Smalltown Supersound, 2017). Kelly Lee Owens

OUT IN THE STORM (Merge Records, 2017). Waxahatchee

GOTHS (Merge Records, 2017). The Mountain Goats

IN THE KINGDOM OF DREAMS (Loose Music, 2017). Ian Felice

SOMERSAULT (Bayonet, 2017). Beach Fossils

HEBA (Bella Union, 2017). Lowly

AROMANTICISM (Jagjaguwar, 2017). Moses Sumney

PLEASE BE MINE (Captured Tracks 2017). Molly Burch

IMPERMANENCE (Transgressive, 2017). Peter Silberman

OCCULT ARCHITECTURE VOL. 2 (Sacred Bones Records, 2017). Moon Duo