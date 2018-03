LA MUSICA, PER ME. Come funziona la musica? Rispondono 50 artisti italiani (Arcana Edizioni, 2018)



Solo per dirvi che negli ultimi mesi ho scritto questo libro con il contributo di 50 artisti italiani. Si intitola LA MUSICA, PER ME (Arcana Edizioni, 2018) e sarà disponibile dal 15 marzo in libreria e negli store online. Per saperne di più, cliccate qui.