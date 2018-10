La musica, per me: incontri e presentazioni.



Come ben saprà chi bazzica questo blog, il 15 marzo 2018 è uscito per Arcana Edizioni il mio libro dal titolo La musica, per me. L’ho scritto con la fondamentale collaborazione di 50 artisti italiani ai quali ho rivolto sempre la stessa domanda: “Come funziona la musica?”.

Il libro, a oggi, è stato presentato in diverse città italiane (Frosinone, Matera, Bitonto, Faenza…) e ne hanno parlato diversi magazine, webzine e radio (Rumore, Rockol, GR1 RAI, RAI Isoradio, Radio Città Benevento, Radio Atlanta Milano, Loudd, Sentireascoltare, Musicalnews, Kalporz, Osservatori Esterni, Exitwell, Il Quotidiano del Sud, La Nuova del Sud, La Gazzetta del Mezzogiorno…).

La musica, per me si compone di una prefazione del giornalista e critico musicale Ernesto Assante, di una mia introduzione e 50 schede in cui presento ciascun artista intervistato.

È possibile acquistare una copia del libro in libreria oppure online (clicca qui), mentre se siete interessati a una presentazione nella vostra città, scrivete a librolamusicaperme@gmail.com. Grazie e a presto. (L.D.)

P.S.

Nella foto in alto, Marino Severini dei Gang e il sottoscritto.