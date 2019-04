La musica, per me, su Corus Cafè, trimestrale di arte e cultura | Intervista



Sul n. 23 di Corus Café, trimestrale di arte e cultura, ho avuto il piacere di essere intervistato da Cristiano Funari a proposito del mio libro “La musica, per me. Come funziona la musica? Rispondono 50 artisti italiani”, uscito il 15 marzo del 2018 per Arcana Edizioni.

La rivista, edita da Terre Sommerse, la si può trovare in diverse librerie d’Italia oppure la si può richiedere tramite abbonamento postale.

Di seguito un passaggio dell’intervista.

Cosa pensi tu invece dell’attuale panorama musicale e discografico italiano?

“Mi hai fatto una domanda da cento milioni di euro. Allora: dal punto di vista del panorama musicale posso tranquillamente dirti che in giro ci sono tanti artisti di talento, anche se pochi riescono a stare sulla cresta dell’onda o, se non altro, a lambirla. ma questo in qualche modo è sempre accaduto. Per quanto riguarda invece il mercato discografico è evidente a tutti che la globalizzazione, attraverso la tecnologia e Internet, abbia sconvolto ogni tipo di processo e di attività. Se da un lato si è data la possibilità a tutti di emergere con un click, dall’altro si è impoverito un settore che tra un download, streaming e supporti fisici a pagamento non fa più i numeri di una volta. Del resto adesso un disco d’oro serve giusto per farsi un selfie. Non sono affatto contrario al progresso, lo scrivo anche nel libro, tuttavia credo che la velocità della rete - in assenza di cultura, esperienza e preparazione - abbia generato in maniera esponenziale confusione, superficialità, omologazione. Spesso a discapito di chi tenta con passione e sacrificio di portare avanti dei progetti validi. Forse il segreto sta nel trovare il giusto equilibrio tra algoritmo e umanità. E questo non soltanto nella musica.” (Luca D’Ambrosio)

Il resto dell’intervista lo trovate sul numero 23 di Corus Cafè.

Luca D’Ambrosio