Emozionato come un bambino



Martedì scorso, 8 ottobre 2019, ho avuto la fortuna di vedere dal vivo uno dei miei idoli di gioventù, Michael Stipe. L’ho incontrato in occasione della presentazione del suo nuovo libro fotografico Our interference times: a visual record al MAXXI di Roma.

Mi sono emozionato come un bambino.

Durante la conferenza stampa, l’ex leader dei R.E.M ha manifestato il pieno sostegno a favore del movimento ambientalista non violento Extinction Rebellion, muovendo finanche delle critiche nei confronti dell’amministrazione Trump.

Nel parlare del suo primo singolo da solista, Your Capricious Soul, Stipe ha dichiarato che il tempo dei R.E.M è finito e al momento non sente l’urgenza di pubblicare un nuovo album, anche perché - ci tiene a sottolineare - nella vita bisogna imparare a non trattenere il respiro e a godersi il viaggio.