15 album del 2019

A Natale le tradizioni vanno sempre rispettate, per cui ecco la classifica dei miei 15 album preferiti del 2019, anche se alcune posizioni potrebbero essere scambiate tranquillamente. Spesso è soltanto una questione di mood giornaliero.

Buone feste a tutti, ma soprattutto buona musica.

01. CATE LE BON. Reward.

02. WILCO. Ode to Joy.

03. VINICIO CAPOSSELA. Ballate per uomini e bestie.

04. SLEAFORD MODS. Eton Alive.

05. FONTAINES D.C. Dogrel.

06. KOKOKO! Fangola.

07. THE COMET IS COMING. Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery.

08. MICHAEL KIWANUKA. Kiwanuka.

09. HELADO NEGRO. This is How You Smile.

10. JAMILA WOODS. Legacy! Legacy!

11. TINARIWEN. Amadjar.

12. NICK CAVE AND THE BAD SEEDS. Ghosteen.

13. THE MURDER CAPITAL. When I Have Fears.

14. SHARON VAN ETTEN. Remind me Tomorrow.

clicca qui e ascolta