Musica migrante, il libro. Due le presentazioni nel mese di gennaio: Roma e Napoli.



Dopo Sora (8.12.2019), Roma (18.12.2019) e Frosinone (02.01.2020), prosegue il tour di presentazione del mio nuovo libro, Musica migrante, edito lo scorso 28 novembre da Arcana Edizioni.

Due le date in questo primo mese del 2020: l’11 gennaio, alle ore 18, a Napoli presso la Libreria Tamu di via Santa Chiara 10/h, e il 26 gennaio, alle ore 18, a Roma presso la Libreria Griot di via S. Cecilia 1/A.

Altre date in arrivo. A presto! (L.D.)