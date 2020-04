Musica migrante, il libro. La rassegna stampa.

Purtroppo si è bloccato tutto, o quasi tutto. Quindi anche le tante presentazioni del mio nuovo libro, Musica migrante, previste nelle librerie e nei festival italiani sono state sospese. Sinceramente, credo che quest’anno, per quanto mi riguarda, salteranno tutti gli incontri culturali in programma. Ovviamente, spero di ricredermi.

Ad ogni modo, aspettando tempi migliori, oltre a invitarvi ad acquistare Musica migrante attraverso i canali online , ove possibile naturalmente, copio e incollo alcune delle recensioni del libro uscite su riviste cartacee e webzine.

Rassegna stampa

«Un libro coraggioso e nobilmente mirato, diremmo teleologicamente, a un fine di risarcimento morale. Verso una cultura, quella africana, per troppo tempo colpevolmente ignorata o considerata ancillare rispetto a quella della civiltà occidentale. Con quest’operazione, Luca cerca di restituirle dignità umana e culturale nel senso più alto, e inquadrando il tutto sia dal punto di vista del vissuto dei personaggi delineati nel libro che da quello eminentemente musicale. In tempi nei quali la fobia del diverso, dell’altro da sé, l’odio etnico e razziale occupano tristemente le cronache quotidiane, D’Ambrosio mette, invece, in rilievo, prima di addentrarsi con notevole destrezza intellettuale nella trattazione musicale vera e propria, l’umanità , molto spesso drammaticamente fratturata dei protagonisti della prima parte del libro.» (Rocco Sapuppo, Distorsioni)