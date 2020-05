Targhe Tenco 2020. Segnalatemi i vostri dischi

Allora: si avvicina la prima fase di votazione delle Targhe Tenco 2020. In qualità di (Luca) giurato potrò scegliere tre titoli per ogni categoria. Per cui, nel caso aveste realizzato un disco e mi fosse sfuggito, segnalatemelo attraverso la pagina “scrivimi” di questo blog.

Vi ricordo che il regolamento dice che possono essere presi in considerazione solo i dischi pubblicati tra il 1° giugno 2019 e il 31 maggio 2020.

Comunque, per maggiori dettagli e informazioni andate sul sito del Club Tenco.