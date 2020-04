Purtroppo si è bloccato tutto, o quasi tutto. Quindi anche le tante presentazioni del mio nuovo libro, Musica migrante, previste nelle librerie e nei festival italiani sono state sospese. Sinceramente, credo che quest’anno, per quanto mi riguarda, salteranno tutti gli incontri culturali in programma. Ovviamente, spero di ricredermi. (Read more - Leggi di più)