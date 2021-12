2 Minuti

604 Parole

Come da tradizione, ecco la lista dei miei dischi preferiti del 2021, ovvero quelli che ho ascoltato di più e con maggiore piacere, pur sapendo che da qui alla fine dell’anno manca ancora poco più di un mese.

Sono 15 dischi in ordine alfabetico.

Sotto ogni copertina c’è il link per l’ascolto e per l’acquisto su Amazon in formato vinile (qualora possibile).

I miei 15 album preferiti del 2021 (in ordine alfabetico)

BIG RED MACHINE ★ How Long Do You Think It’s Gonna Last?

CLICCA QUI E ASCOLTA

CHAI ★ Wink

CLICCA QUI E ASCOLTA

ERIS DREW ★ Quivering in Time

CLICCA QUI E ASCOLTA

FLOATING POINTS, PHAROAH SANDERS & THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA ★ Promises

CLICCA QUI E ASCOLTA

FOR THOSE I LOVE ★ For Those I Love

CLICCA QUI E ASCOLTA

FPA ★ Princess Wiko

CLICCA QUI E ASCOLTA

LOW ★ Hey What

CLICCA QUI E ASCOLTA

MARISSA NADLER ★ The Path of the Clouds

CLICCA QUI E ASCOLTA

ARLO PARKS ★ Collapsed in Sunbeams

CLICCA QUI E ASCOLTA

QUICKLY, QUICKLY ★ The Long and Short of It

CLICCA QUI E ASCOLTA

SHAME ★ Drunk Tank Pink

CLICCA QUI E ASCOLTA

LITTLE SIMZ ★ Sometimes I Might Be Introvert

CLICCA QUI E ASCOLTA

NALA SINEPHRO ★ Space 1.8

CLICCA QUI E ASCOLTA

TV PRIEST ★ Uppers

CLICCA QUI E ASCOLTA

AMERIGO VERARDI ★ Un sogno di Maila

CLICCA QUI E ASCOLTA