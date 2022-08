1 Minuto

178 Parole

Per un appassionato di musica e dischi, non capita tutti i giorni di ricevere un omaggio come la straordinaria opera omnia (1985-1990) degli Allison Run dal titolo Walkin on the Bridge.

Si tratta di un triplo vinile contentente – rispetto alla precedente ristampa in CD – anche l’EP del 1988 dei Betty’s Blues e le cover dei brani La fata (Edoardo Bennato) e Patty Flan (The Views).

Le illustrazioni del sontuoso cofanetto prodotto da Psych-Out Records e MarraCult sono di Daniele Guadalupi, in perfetta linea con il passato psichedelico della band.

Gli Allison Run erano Amerigo Verardi, Alessandro Saviozzi, Mimo Rush, Sado Sabetta e Umberto Palazzo che ringrazio di cuore attraverso questo post.

Perché se è vero che le stagioni passano, è altrettanto certo che le emozioni tornano, soprattutto quando ci si trova di fronte a simili meraviglie.

CLICCA QUI E ASCOLTA