Tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 ho incontrato tanti ragazzi arrivati in Italia dall’Africa.

Li ho incontrati per strada, in spiaggia e nei centri di accoglienza, cercando, con non poche difficoltà, di farmi raccontare le loro storie, i loro sogni, la loro musica.

Da questa incredibile esperienza è nato il libro Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo.

Cercatelo nelle librerie e condividetelo con tutti quelli che pensano che la musica africana sia “il solito tam tam“.

