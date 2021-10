Sabato 2 ottobre, su richiesta di Federico Guglielmi, ho avuto il piacere e l’onore di consegnare il PIMI 2021 ad Amerigo Verardi, artista italiano che stimo fin dagli esordi.

Faenza, 2021.

In qualità di responsabile del premio, il riconoscimento nazionale come “artista indipendente dell’anno” lo avrebbe dovuto consegnare lo stesso Federico che, purtroppo, per un imprevisto non è potuto essere a Faenza.

Faenza, 2021.

Approfitto di questo post per segnalarvi, ancora una volta, l’ultimo, meraviglioso album del musicista e cantautore brindisino intitolato Un sogno di Maila. Che da oggi è anche un po’ mio.