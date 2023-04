1 Minuto

65 Parole

Ultimamente utilizzo poco queste pagine, se non per pubblicizzare eventi che mi riguardano o, come in questo caso, anniversari e ricorrenze.

Il 9 aprile 2023, infatti, La musica, per me – il mio primo libro per Arcana Edizioni – compie 5 anni!

E questo post serve anche (soprattutto, direi) per ricordarvi che il libro è ancora disponibile in tutte le librerie d’Italia e su Amazon.