Il ritorno della cantautrice folk Nina Nastasia

A dodici anni di distanza da Outlaster, la cantautrice folk Nina Nastasia torna con un nuovo, interessante lavoro discografico dal titolo Riderless Horse.

Come per i precedenti anche il nuovo, settimo album della musicista nata a Los Angeles è stato prodotto dal guru della scena musicale indipendente Steve Albini.

Nina Nastasia racconta così la genesi del nuovo disco:

Non registravo un album dal 2010. Avevo deciso di smettere con la musica qualche anno dopo l’uscita di ‘Outlaster’, a causa dell’infelicità, del caos travolgente, della malattia mentale e del mio rapporto tragicamente disfunzionale con Kennan (il marito, produttore e musicista Kennan Gudjonsson). Creare musica è sempre stato uno sfogo positivo nei momenti difficili, ma alla fine è diventato una fonte di assoluta miseria.



Kennan, un gatto, e io abbiamo vissuto in un monolocale a New York per 25 anni, trovando il modo di sopravvivere mentre facevo dischi e andavamo in tour. Il nostro appartamento era il luogo in cui le persone venivano, mangiavano, bevevano, suonavano musica e usavano la nostra vasca. Era una bella casa, ma si stava sgretolando come la nostra relazione. Ci amavamo. Eravamo la famiglia l’uno dell’altro, ma c’erano continui abusi, controlli e manipolazioni. Ci siamo nascosti. Non volevamo che nessuno vedesse quanto potrebbero diventare brutte le cose, quindi siamo sempre più isolati dai nostri amici e dalla nostra famiglia. Eravamo persi. Il 26 Gennaio 2020 ho preso la decisione di separarmi e vivere separati e il 27 gennaio Kennan si è suicidato. Posso solo provare tristezza e senso di colpa per questo. Forse avrò altre reazioni in seguito.

“Riderless Horse” documenta il dolore, ma segna anche momenti di potenziamento e una vera felicità nello scoprire le mie capacità. Steve Albini ha prodotto questo disco con me e Greg Norman. Noi tre siamo vecchi amici e abbiamo registrato il disco in una pensione costruita sul mare, simile ad un faro, che due miei carissimi amici hanno a Esopus, New York. Era esattamente l’ambiente giusto per lavorare su questo disco. Abbiamo pranzato tutti insieme, pianto, riso e raccontato storie. È stato perfetto. Mi ha fatto capire quanto amo scrivere, suonare e registrare musica. Succedono cose terribili. Erano cose terribili. Quindi tra tante cose ho scelto di fare un disco.

Nina Nastasia