Bruce Sudano pubblica il nuovo singolo «Better than this»

Il cantautore americano Bruce Sudano pubblica il suo nuovo singolo Better than this, un brano ottimista che parla dell’importanza di vivere il presente e di assaporare i momenti speciali della vita.

Sudano è un artista di grande esperienza, con una carriera lunga e prolifica. Ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 13 anni e da allora ha formato una serie di band, tra cui The Silent Souls, Doctors We’re Not, The Fifth Prophecy, Alive N Kickin e Brooklyn Dreams.

Sudano ha anche scritto canzoni per artisti di fama internazionale come Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael & Jermaine Jackson.

Better than this è il terzo singolo che anticipa Talkin’ Ugly Truth, Tellin’ Pretty Lies, il nuovo album di Sudano in uscita quest’autunno.

La canzone parla di come troppo spesso viviamo nel passato o nei sogni che facciamo per il futuro, dando per scontato il presente. Sudano spiega che in qualsiasi fase della vita ci si trovi ci sono sempre quelle esperienze speciali e semplici momenti di euforia che devono essere sempre svelati, andando oltre le sfide che arrivano con essi.

Better than this è un brano che vuole mettere di buon umore e far comprendere ai suoi ascoltatori l’importanza di assaporare i momenti speciali della vita e di vivere il presente. (La redazione)