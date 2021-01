In attesa di poter tornare a fare qualche presentazione dal vivo in librerie, festival, auditorium e taverne varie, ecco alcune novità circa la mia attività di autore di libri.

La prima. L’8 gennaio scorso sono stato ospite di John Vignola a Radio1 Music Club per parlare di Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo. Qui il mio veloce intervento telefonico.

La seconda. L’11 gennaio il sito Sky Arte ha dedicato un articolo a Musica per cani.

La terza. Dalla prima settimana di gennaio è disponibile, solo su Amazon, la ristampa di Voci chiassose (1996).

Insomma, per il 2021 fatemi un regalo (in realtà, due): acquistate uno dei miei 4 libri (qui: https://bit.ly/libridiluca) e iscrivetevi gratuitamente a MUSICLETTER.IT (www.musicletter.it), il blog che ho fondato e che dirigo dal 2005.

Grazie e buon anno!