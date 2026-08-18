Questo non è un vero e proprio articolo, ma un cesto di ricordi fatto di fotografie, incontri e momenti condivisi con musicisti e artisti.

Una sorta di Amarcord musicale, nato per raccogliere immagini e memorie di persone che, in modi diversi, hanno lasciato un segno nel mio percorso.

Le fotografie raccontano incontri, occasioni e frammenti di vita legati alla musica e allo spettacolo. Ogni immagine conserva una storia, un volto, un momento che vale la pena riportare alla memoria.

Sarà una raccolta in continuo aggiornamento: aggiungerò di volta in volta nuove fotografie e nuovi ricordi, senza seguire necessariamente un ordine preciso.

Perché, in fondo, anche una fotografia può diventare un piccolo pezzo di memoria da custodire e condividere.

In corso di aggiornamento…

Terry Chimes (The Clash)

(Atina, primi anni Novanta)

Massimo Zamboni – CCCP – Fedeli alla linea (Roma, 27 giugno 2025)

Giovanni Lindo Ferretti – CCCP – Fedeli alla linea (Roma, 27 giugno 2025)



Annarella Giudici – CCCP – Fedeli alla linea (Roma, 27 giugno 2025)

Michael Stipe (R.E.M) – Roma, Fondazione MAXXI, 8 ottobre 2019



Michael Stipe (R.E.M) – Roma, Fondazione MAXXI, 8 ottobre 2019

Chris De Burgh – (Gallinaro, agosto 1994)

James Mercer (The Shins)

(Torino, 27 agosto 2017)



James Mercer (The Shins)

(Torino, 27 agosto 2017)



Damien Jurado

(Roma, 27 febbraio 2014)

David Byrne (Talking Heads)

(Perugia, 20 luglio 2018)

Jeff Tweedy (Wilco)

(Porto, 8 giugno 2012)

Steve Wynn (The Dream Syndicate)

(Latina, 11 ottobre 2016)

Robyn Hitchcock e Jenny Adejayan

(Frosinone, 2 agosto 2010)

Hugo Race

(Frosinone, 7 agosto 2010)

ph. Nicola Sacco

Hugo Race

(Frosinone, 7 agosto 2010)

ph. Nicola Sacco

John Parish

(Frosinone, 4 agosto 2010)

John Parish

(Torino, 25 agosto 2010)

Calexico

(Roseto degli Abruzzi, 30 luglio 2005)

Josh T. Pearson

(Frosinone, 30 luglio 2011)