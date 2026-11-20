Eccomi qui, giusto per aggiornare questo blog.
Allora, dopo la presentazione del libro Musica Migrante, tenutasi mercoledì 18 novembre nel foyer del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze (vedi foto in basso), in occasione dell’H/earthbeat Festival 2026, giovedì 19 ho visitato l’emozionante mostra Edward Hopper: New York e oltre, allestita presso Palazzo Blu a Pisa (vedi foto in alto).
A proposito di questa visita, sul sito che ho fondato e dirigo dal 2005 potrete trovare un articolo redazionale dal titolo A Pisa in mostra le solitudini di Edward Hopper.
Che dire? È stata una settimana davvero entusiasmante e piacevole.
A presto!
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