I Van Kery sono un trio siciliano che spinge (e di molto) il pedale sull’acceleratore dell’hard rock nostrano, costruendo una buona base per i futuri dischi della band.

Il nuovo disco intitolato New Life è un concentrato di chitarre ed energia (ma non solo) e restituisce agli amanti del rock un disco di cui parlare e di sicuro un lavoro ben fatto che ha tanto da dire.

Ciò che colpisce di più della band è la capacità di intervenire a gamba dura su tutto ciò che al momento può essere di tendenza. Intervento a gamba dura ma con classe, s’intende. Come ad esempio il brano Chasing me che dona una veste splendente alla band che non si accontenta del riff sparato a tutto volume, che non si accontenta nemmeno della super voce stile Extreme e che va oltre, disegnando piccole emozioni che possono essere condivise o meno.

La band ha prodotto un disco di tutto rispetto che potrebbe dare di più e che, come detto appunto a inizio recensione, può essere un ottimo punto di partenza.

Sarebbe bellissimo ritornare agli albori del rock, goderci una piccola rivoluzione nuovamente, rimettere al centro la musica suonata e non più sintetizzata e sarebbe bello che band come i Van Kery possano essere tra i protagonisti di questa rivoluzione mettendoci sopra ogni cosa tanto cuore e anima.

Il disco scorre come un fiume in piena donando anche strumentali di poesia e raffinatezza estetica. In conclusione un disco che non è solamente un disco, un genere, un’etichetta, bensì una piccola rivoluzione silenziosa che teniamo stretta al cuore, in segreto. (Lorenzo D’Antoni)

