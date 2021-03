I Dinner Party sono un super gruppo hip hop con contaminazioni jazz, soul e r&b contemporanee, composto dalle star Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder e Kamasi Washington.

I Dinner Party tra di loro contano 14 nomination e 3 premi vinti ai Grammy, e ognuno di loro è stato capace di portare la propria forza, stile e professionalità in un progetto dal sound e appeal unici.

Con soli 20 minuti di musica l’esordio dei Dinner Party lascerà soddisfatti anche i più oltranzisti ascoltatori di hip hop, r&b e soul, senza tralasciare di entusiasmare gli appassionati di colonne sonore e jazz moderno.

Un album magico, realizzato da alcuni dei più grandi musicisti in circolazione.



Terrace Martin è un collaboratore chiave di Kendrick Lamar, presente nei suoi album Good Kid, M.A.A.D. City e To Pimp A Butterfly, senza contare il peso che Robert Glasper, 9th Wonder e Kamasi Washington hanno sulla musica contemporanea.



Il disco uscito in digitale ad agosto ha debuttato al primo posto della classifica di Jazz contemporaneo di Billboard, al numero due di quella di Jazz e al numero 55 di quella dei dischi più venduti negli states.

Pubblicato il 19 marzo 2021 da , l’omonimo album d’esordio dei Dinner Party è in streaming integrale sul nostro blog via SoundCloud. Buon ascolto. (La redazione)

