Il disco in evidenza: Wendy Eisenberg, 2026, Wendy Eisenberg

Dopo oltre un decennio trascorso tra libera improvvisazione, jazz, folk e art rock, Wendy Eisenberg arriva a un momento importante della propria carriera. Il nuovo omonimo album Wendy Eisenberg, pubblicato il 3 aprile 2026, raccoglie canzoni scritte negli ultimi anni e maturate durante una fase di profonda trasformazione personale. Il disco si muove principalmente nel territorio del folk e del country. Allo stesso tempo, conserva quella libertà espressiva che ha sempre caratterizzato il lavoro dell’artista statunitense.

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Un ritorno alla forma della canzone

Le prime idee che hanno portato alla realizzazione dell’album risalgono al 2020. In quel periodo Wendy Eisenberg lasciò il Massachusetts occidentale e si trasferì a Brooklyn dopo gli studi presso il New England Conservatory di Boston. La nostalgia per gli spazi rurali e per l’atmosfera della precedente esperienza di vita favorì un avvicinamento alle sonorità folk e country. In questa fase ebbero un ruolo importante autori come John Hartford, Michael Hurley, Gillian Welch, John Prine e Willie Nelson. A questi si aggiunsero figure capaci di reinterpretare la tradizione in modo personale, tra cui Richard Dawson, The Mekons e Joanna Newsom. Furono inoltre significativi gli arrangiamenti pop-folk di Judee Sill, Jimmy Webb e Van Dyke Parks. Queste influenze contribuirono alla costruzione di un linguaggio musicale che mette la scrittura delle canzoni al centro del progetto. L’obiettivo non era evidenziare nuove possibilità tecniche della chitarra. Il focus era valorizzare la lunga tradizione espressiva dello strumento all’interno del folk.

Un periodo di trasformazione personale

Tra il 2023 e il 2024, Eisenberg ha attraversato una fase di riflessione particolarmente intensa che ha influenzato profondamente la scrittura del disco. L’artista descrive questo periodo come una sorta di confronto con sé stessa, durante il quale molte aspettative e convinzioni precedenti hanno perso importanza. Da questa esperienza è emersa una maggiore chiarezza riguardo alla propria identità e alla necessità di liberarsi dal desiderio di risultare comprensibile o accettabile agli occhi degli altri. Questa nuova consapevolezza costituisce uno dei temi centrali dell’album, attraversando gran parte dei testi e dell’atmosfera complessiva del lavoro.

Un disco costruito insieme a collaboratori di lunga data

Per realizzare l’album, Wendy Eisenberg ha coinvolto una cerchia consolidata di collaboratori e amici. Tra questi figurano Trevor Dunn al basso, Ryan Sawyer alla batteria e Mari Rubio, co-produttrice del progetto, responsabile anche delle parti di pedal steel, sintetizzatori e arrangiamenti per archi. Gran parte delle registrazioni è stata effettuata in ambienti domestici, una scelta che ha contribuito a creare un suono caldo e naturale. L’approccio collettivo agli arrangiamenti ha permesso di sviluppare una tessitura sonora ricca ma mai eccessiva, in cui ogni elemento sembra trovare il proprio spazio con naturalezza.

Le canzoni tra identità, tempo e relazioni

Le tracce del disco affrontano temi differenti, spesso legati alla ricerca di equilibrio tra cambiamento e stabilità. Old Myth Dying riflette sul rapporto tra ciò che può essere controllato e ciò che sfugge inevitabilmente alla volontà individuale. Will You Dare affronta invece il tema dell’amore e dello scorrere del tempo, mentre Meaning Business prende spunto dalla scomparsa di David Lynch, privilegiando una riflessione sul particolare immaginario americano evocato dal regista piuttosto che un riferimento diretto al suo stile cinematografico. In Vanity Paradox emerge il rapporto complesso tra creazione artistica e percezione di sé, mentre The Walls sviluppa una tensione costante tra il desiderio di trovare punti fermi e la consapevolezza che molte domande rimangano aperte. L’intero album sembra muoversi tra la necessità di comprendere il proprio posto nel mondo e l’accettazione dell’incertezza come parte integrante dell’esperienza umana.

Il cuore del disco: Another Lifetime Floats Away

Tra i momenti più significativi dell’album spicca Another Lifetime Floats Away, una composizione che attraversa diverse fasi della vita dell’artista. Attraverso immagini legate all’infanzia, alla famiglia e agli anni trascorsi in tournée, il brano osserva il modo in cui il passato continua a vivere nel presente. La canzone racconta anche il passaggio verso una nuova maturità, nella quale il ruolo di osservatore della propria esistenza assume una dimensione più consapevole. Il risultato è una riflessione delicata sul tempo, sulla memoria e sulla trasformazione personale.

Una nuova fase creativa

Negli ultimi anni la vita di Wendy Eisenberg ha trovato una maggiore stabilità. Oltre all’attività artistica, la musicista è diventata assistente professore di songwriting e vive con Mari Rubio, presenza fondamentale anche nella realizzazione del disco. Questa nuova situazione personale ha avuto effetti evidenti sul processo creativo. Le canzoni mantengono la stessa urgenza espressiva che ha caratterizzato i lavori precedenti, ma mostrano uno spazio maggiore per la contemplazione e l’ascolto. Wendy Eisenberg appare così come il punto di incontro tra anni di sperimentazione, ricerca musicale e crescita personale. Un album che non rinuncia alla complessità, ma che trova nel folk una forma particolarmente efficace per raccontare un momento di rinnovata consapevolezza. (La redazione)