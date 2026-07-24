Tarwater, il percorso del duo berlinese tra elettronica e sperimentazione

I Tarwater sono un duo tedesco di musica elettronica formato da Bernd Jestram e Ronald Lippok. La storia del progetto comincia nel 1995, dopo un’esperienza maturata dai due musicisti nella scena della DDR. Entrambi avevano infatti iniziato il proprio percorso nel 1982 con la band art-punk Ornament & Verbrechen. Nello stesso anno arrivano le prime registrazioni firmate Tarwater. Il nome del duo nasce dai crediti di un disco della band psichedelica Love. Tra i musicisti indicati compare infatti C. Tarwater, da cui Jestram e Lippok prendono il nome per il nuovo progetto. Il primo concerto arriva nel settembre 1995. Il duo si esibisce durante un festival d’arte a Dresda. Pochi mesi dopo, nel febbraio 1996, i Tarwater tengono invece il primo concerto a Berlino, al Roter Salon della Volksbühne.

Il debutto discografico con 11/6 12/10

Il 1996 segna anche l’esordio discografico. I Tarwater pubblicano infatti 11/6 12/10 per l’etichetta berlinese Kitty-Yo. Il disco inaugura una discografia destinata a svilupparsi negli anni attraverso diverse etichette. In quel periodo il duo avvia anche la collaborazione con l’agenzia di booking Headquarter. Parallelamente, Jestram e Lippok iniziano a lavorare su progetti che vanno oltre la produzione discografica. Tra questi compare la musica per il film Edgar, diretto da Karsten Laske. Nel 1997 arriva Rabbit Moon, pubblicato ancora da Kitty-Yo. Il progetto si apre inoltre al cinema e al teatro. Tarwater realizza infatti la musica per il cortometraggio Straßensperre, diretto da Carsten Fiebeler, e per lo spettacolo John Donne Todes Duell del Theater am Halleschen Ufer di Berlino.

La crescita internazionale e Silur

Nel 1998 i Tarwater affrontano la prima tournée negli Stati Uniti. Il viaggio tocca città come Austin, Chicago, New York e Philadelphia. Nello stesso anno esce Rabbit Moon Revisited, distribuito da Capstack a Chicago. Sempre nel 1998 arriva Silur, pubblicato da Kitty-Yo. L’album consolida il percorso internazionale del duo. Un anno dopo, infatti, Mute Records ne acquisisce la licenza per la distribuzione negli Stati Uniti. Il 1998 porta anche nuove esperienze radiofoniche. I Tarwater realizza la prima John Peel Session negli studi Maida Vale di Londra. Seguono inoltre sessioni per Giles Peterson e Jonathan Moore. Il duo amplia così la propria presenza nel circuito internazionale della musica elettronica e sperimentale. Nel 1999 escono Like a Miracle, realizzato con Tikiman, e la Tarwater Remix EP. Quest’ultima raccoglie remix firmati, tra gli altri, da Third Eye Foundation, Bundy K. Brown e Kiln. Nello stesso periodo i Tarwater lavorano ancora per cinema, danza e performance. Inoltre, il duo partecipa a festival e concerti in diversi Paesi europei.

Tra album, cinema e radio

Gli anni successivi confermano la varietà delle attività dei Tarwater. Nel 2000 il duo pubblica Animals Suns & Atoms per Kitty-Yo. Nello stesso periodo porta la propria musica in festival come All Tomorrow’s Parties e Roskilde. Inoltre, affronta tournée in Inghilterra e Francia. Nel 2001 arriva Not the Wheel, pubblicato dall’etichetta polacca Gustaff Records. I Tarwater continuano inoltre a lavorare per il cinema. Tra i progetti di quell’anno figura la colonna sonora di Brombeerchen, film diretto da Oliver Rihs. Nel 2002 esce Dwellers on the Threshold per Kitty-Yo. La produzione artistica del duo si estende intanto alla danza, al teatro e alla letteratura. I Tarwater realizzano musiche per performance e adattamenti di testi, oltre a lavorare allo spettacolo Out of Control. Un altro passaggio importante arriva nel 2003. I Tarwater tengono una nuova John Peel Session e lavora alla musica per il film muto Der Golem, wie er in die Welt kam. Nello stesso anno collabora con Tuxedomoon per il disco Cabin in the Sky.

Il passaggio a Morr Music

Nel 2005 i Tarwater entrano nel catalogo di Morr Music. L’etichetta pubblica The needle was travelling, nuovo capitolo della discografia del duo. L’attività dal vivo prosegue intanto con numerosi appuntamenti internazionali. Durante quell’anno Jestram e Lippok suonano in diversi Paesi europei. Il duo si esibisce inoltre in Sud America, con concerti a San Paolo, Lima e Caracas. A novembre arriva anche una tournée in Giappone insieme a Bernhard Fleischmann. Nel 2006 i Tarwater continua il percorso internazionale. Il duo suona in Messico e Colombia insieme ai To Rococo Rot. Nel frattempo, la sua attività comprende anche la musica per lo spettacolo Hexenjagd di Arthur Miller, allestito allo Schauspielhaus di Colonia. Nel 2007 Morr Music pubblica Spider Smile. L’album accompagna un’altra fase intensa di concerti e festival. I Tarwater partecipa infatti alla tournée dell’etichetta in Islanda e si esibisce in diverse città europee. A Parigi, inoltre, il duo porta la propria musica in quattro parchi pubblici durante quattro giornate consecutive del festival Quartier d’Été.

La discografia dagli anni Duemila agli ultimi album

La produzione discografica dei Tarwater prosegue anche dopo Spider Smile. Nel 2009 arriva Donne-moi la main, legato alla colonna sonora dell’omonimo film di Pascal-Alex Vincent. Il progetto conferma il rapporto del duo con il cinema e con le immagini in movimento. Nel 2011 esce Inside The Ships per Bureau B. Il disco si inserisce in una fase che vede i Tarwater impegnato anche in festival e produzioni radiofoniche. Seguono Adrift nel 2014 e, nel 2024, Nuts of Ay, ancora pubblicato da Morr Music. La discografia comprende inoltre Drops on hot stone del 2003. A questi lavori si aggiungono, quindi, gli album 11/6 12/10, Rabbit Moon, Silur, Animals Suns & Atoms, Not the Wheel, Dwellers on the Threshold, The needle was travelling e Spider Smile.

Un percorso tra musica e altri linguaggi

Nel corso della propria attività, i Tarwater ha sviluppato un percorso che supera i confini dell’album. Il duo ha lavorato per film, cortometraggi, spettacoli teatrali, radiodrammi, performance e letture poetiche. Questa dimensione emerge con particolare chiarezza nella cronologia delle attività. Tra i progetti figurano musiche per opere radiofoniche, film muti, installazioni e spettacoli. Inoltre, il duo ha collaborato con artisti e musicisti provenienti da ambiti differenti. Il lavoro dei Tarwater si è sviluppato anche attraverso numerose esibizioni internazionali. Nel tempo, il duo ha partecipato a festival e rassegne in Europa, America e Asia. Il percorso comprende inoltre collaborazioni con altri musicisti e progetti dedicati alla relazione tra musica, letteratura, teatro e cinema.

Bernd Jestram e Ronald Lippok

La storia dei Tarwater resta legata alla collaborazione tra Bernd Jestram e Ronald Lippok. I due hanno costruito il progetto a partire dalle esperienze maturate nella scena della Germania Est. Dal 1995 hanno poi sviluppato una ricerca musicale che ha attraversato la produzione discografica e numerosi altri linguaggi artistici. Ronald Lippok, inoltre, dal 1995 fa parte anche dei To Rococo Rot. La sua attività si colloca quindi all’interno di un percorso più ampio, condiviso con diversi progetti della scena elettronica e sperimentale. Dalle prime registrazioni del 1995 fino a Nuts of Ay del 2024, i Tarwater ha mantenuto una presenza costante tra album, concerti e produzioni per altri media. La loro storia racconta così un percorso musicale sviluppato nel tempo, attraverso una continua apertura verso cinema, radio, teatro, letteratura e performance. (La redazione)

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