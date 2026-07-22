Il disco in evidenza: Vila, 2026, Fabiano Do Nascimento & Vittor Santos Orchestra

Nel quartiere Catete di Rio de Janeiro, lontano dal ritmo frenetico della città, si trova un piccolo vicolo nascosto dietro un cancello in ferro battuto. Alla sua estremità appare Bairro Saavedra, un cortile circondato da abitazioni neo-coloniali. Fabiano do Nascimento ha trascorso qui una parte importante della sua infanzia. Costruito nel 1928, questo angolo appartato conserva elementi come persiane in legno, pavimenti piastrellati e panchine immerse nella tranquillità. Proprio da questo luogo nasce il titolo di Vila, il nuovo progetto del chitarrista brasiliano. L’album mette la sua chitarra al centro di un lavoro realizzato insieme a un’orchestra di sedici elementi, guidata dal trombonista e arrangiatore Vittor Santos.

Un dialogo tra chitarra e orchestra

Registrato tra Rio de Janeiro e Los Angeles, Vila sviluppa un suono ampio e allo stesso tempo intimo. Il disco alterna calore, delicatezza, gioco e nostalgia, senza rinunciare a una costruzione musicale ambiziosa. Al centro delle composizioni resta la chitarra di Fabiano do Nascimento, collocata in primo piano nel mix. Intorno al suo strumento si muovono gli arrangiamenti orchestrali di Vittor Santos. Gli archi e gli altri elementi dell’ensemble accompagnano le melodie, le mettono in discussione e rispondono alle loro variazioni. Il risultato nasce da un continuo scambio tra la chitarra e l’orchestra. Le due componenti non procedono su piani separati. Al contrario, costruiscono un dialogo costante che accompagna l’intero progetto.

Una musica tra mondi diversi

Il percorso artistico di Fabiano do Nascimento riflette la varietà degli ambienti musicali con cui è entrato in contatto. Il musicista è conosciuto per il suo lavoro con la chitarra acustica brasiliana e, nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti come Arthur Verocai, Airto Moreira e Itibere Zwarg. Allo stesso tempo, Nascimento ha sviluppato una presenza significativa nelle scene jazz e sperimentali di Los Angeles. In questo contesto ha lavorato anche con musicisti come Sam Gendel e Carlos Nino. Questa doppia appartenenza emerge anche in Vila. Il progetto guarda alla tradizione brasiliana, ma lascia spazio a una scrittura più aperta e articolata. La chitarra diventa così il punto di incontro tra esperienze musicali differenti, mentre l’orchestra amplia la dimensione delle composizioni.

Il lavoro di Vittor Santos

Il contributo di Vittor Santos occupa un ruolo centrale nella costruzione dell’album. Trombonista e arrangiatore, Santos ha lavorato a lungo con importanti protagonisti della musica brasiliana. Tra gli artisti con cui ha collaborato figurano João Donato, Marcos Valle, Toninho Horta ed Elza Soares. La sua esperienza contribuisce alla definizione del suono orchestrale di Vila, costruito attorno alla chitarra di Nascimento. Gli arrangiamenti accompagnano le composizioni in modo dinamico. Inoltre, creano un continuo movimento attorno allo strumento principale. L’orchestra amplia quindi il carattere delle tracce senza perdere il legame con la scrittura del chitarrista.

Un album nato tra Rio de Janeiro e Los Angeles

La registrazione di Vila si è svolta tra Rio de Janeiro e Los Angeles, due città che rappresentano anche due dimensioni importanti del percorso artistico di Nascimento. Da una parte c’è Rio, con il suo legame diretto con la cultura musicale brasiliana e con i luoghi che hanno accompagnato la crescita del musicista. Dall’altra emerge Los Angeles, dove Nascimento ha trovato spazio nelle scene jazz e sperimentali. Il disco riunisce queste esperienze in un progetto costruito sull’incontro tra tradizione, ricerca e scrittura orchestrale. La scelta del titolo richiama invece un luogo preciso della sua infanzia, Bairro Saavedra, trasformando un ricordo personale in un riferimento centrale per l’identità dell’album.

L’uscita di Vila

Vila è uscito il 27 febbraio 2026 per Far Out Recordings. L’album è disponibile nei formati vinile LP, CD e digitale. Il progetto presenta quindi un nuovo capitolo del percorso di Fabiano do Nascimento, con la chitarra al centro di una formazione orchestrale guidata da Vittor Santos. Il legame con Bairro Saavedra aggiunge una dimensione personale al disco, mentre le registrazioni tra Rio de Janeiro e Los Angeles riflettono la varietà delle esperienze musicali del chitarrista. (La redazione)

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