Il disco in evidenza: Soft Side, 2026, Feldspar

I Feldspar hanno annunciato l’uscita di Soft Side, il secondo album della formazione romana, previsto dopo l’estate. Contestualmente, la band ha pubblicato il video di Heart Is A Ghetto, secondo singolo estratto dal disco dopo Good Kids, condiviso con il pubblico a metà maggio.

Un album che prosegue il percorso della band

Con Soft Side, i Feldspar proseguono il percorso iniziato con Old City New Ruins, album pubblicato nel 2024 e accolto positivamente dalla critica italiana. Il nuovo lavoro comprende Good Kids e Heart Is A Ghetto, due brani che anticipano la direzione del progetto.

La registrazione si è svolta nel New Jersey con Jon Markson, produttore che ha collaborato con The Story So Far e One Step Closer, e Alan Day dei Four Year Strong.

Il significato di Heart Is A Ghetto

Il nuovo singolo racconta la difficoltà di aprirsi agli altri quando il contesto esterno appare sempre più invasivo. Tra lo scrolling continuo, il rumore quotidiano e rapporti umani che generano delusione, il cuore diventa uno spazio da proteggere.

Il brano descrive il conflitto tra il desiderio di costruire un legame e la paura che la fiducia possa trasformarsi in una nuova ferita. Per questo motivo, la chiusura assume il valore di una forma di autodifesa piuttosto che di orgoglio.

L’identità dei Feldspar

Nati nel 2023, i Feldspar prendono il nome dal feldspato, un minerale che, secondo la tradizione richiamata dalla band, veniva indossato in incognito da membri del clero romano. Un riferimento che riflette l’interesse del gruppo per temi come spiritualità, salute mentale e dimensione interiore.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Riccardo Zamurri e Stefano Casanica, autore e produttore già attivo con Undertakers, Craiving e Crude, oltre che per Non Dormire di Noyz Narcos. La loro intesa ha dato forma a un linguaggio che unisce sonorità alternative, tensione post-hardcore e scrittura stratificata.

La formazione

Riccardo Zamurri è frontman e voce principale della band. Al suo fianco suona il chitarrista Andrew Mecoli, proveniente dai Growing Concern. La parte vocale si completa con Gwen Mowat, affiancata da Marianne Leone e Viviana Di Bari, mentre la sezione ritmica è composta da Manlio Massimetti al basso e Luca Micheli alla batteria.

Con Soft Side, i Feldspar aprono una nuova fase del loro percorso artistico, affidando ai primi due singoli il compito di introdurre il secondo capitolo discografico della band romana. (La redazione)

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