La metamorfosi della musica nel mondo ludico: dall’8bit all’IA generativa

Tra le prime melodie brevi e semplici e le articolate colonne sonore dei giochi c’è di mezzo la storia dell’evoluzione musicale nel mondo ludico. A scandire le tappe fondamentali di questo percorso ci sono tecnologie che hanno segnato un’epoca.

Com’erano i suoni di una volta: l’8 bit di Game Boy e Commodore 64

Che i suoni aiutassero a rendere il gioco distintivo era una concezione già fortemente presente negli anni ‘80, nonostante la creazione dei suoni fosse limitata. Su Game Boy e Commodore 64, i dispositivi più in voga dell’epoca, la musica viaggiava a 8 bit .

C’erano però delle differenze, poiché il Game Boy era dotato di 4 canali audio e generava una musica geometrica, ritmata, quanto robotica. Invece, nel C64 vi era un sintetizzatore a 3 canali audio diversi e programmabili, che riuscivano a creare un suono davvero caratteristico.

Per avere un’idea dell’impatto che queste tecnologie hanno avuto sull’immaginario collettivo, basta considerare che oggi è rimasto nella memoria di molte generazioni il brano che accompagna la caduta dei blocchi in Tetris. Altrettanto noto è il tema di Cybernoid per tutti coloro che hanno posseduto il Commodore 64.

Com’è cambiata la musica negli anni ‘90-’2000

Con l’avvento della PlayStation e del CD-ROM l’8 bit ha lasciato il posto alla registrazione in studio di tracce audio poi inserite nei videogiochi. È il momento in cui nascono grandi composizioni artistiche, come l’iconica colonna sonora di Final Fantasy VII.

Negli anni 2000, invece, il salto in avanti delle console ha contribuito a ridefinire gli orizzonti di questo mondo. Sono nate le licenze e con esse l’opportunità di inserire nei titoli videoludici canzoni reali. In Grand Theft Auto il giocatore poteva ascoltare nel gioco i successi musicali di quell’epoca. Eppure i cambiamenti non sono finiti, se volgiamo lo sguardo agli ultimi 25 anni di questo inarrestabile processo che ci ha portato oggi ad ascoltare e vivere la musica in modo inedito.

Audio immersivo e musica interattiva

Le musiche 3D ed una perfetta sincronia tra animazioni ed effetti sonori sono tra le tappe più recenti di questa storia. L’impronta che solo il suono riesce a dare alle sessioni ludiche viene valorizzata in qualsiasi dimensione. Questa cura non riguarda infatti solo i grandi kolossal per console, ma ha ridefinito anche il gaming più accessibile. Basta fare un giro sulle slot machine gratis in rete per rendersi conto di quanto le musiche a tema e i loop sonori siano in grado di creare una narrazione unica ogni volta.

Il futuro già imminente ci predispone all’ascolto di musiche videoludiche realizzate dall’IA generativa, dando l’opportunità al giocatore stesso di realizzare suoni interagendo con i giochi. Un futuro, insomma, ancora tutto da “comporre”. (Aaron Stack)

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