JAZZMI 2026, il programma completo: da Erykah Badu a Paolo Fresu tutti i grandi nomi a Milano

Definito il cartellone completo di JAZZMI 2026 giunto alla sua undicesima edizione con un programma ricco di appuntamenti e nomi prestigiosi. Dal 19 ottobre all’8 novembre Milano ospiterà concerti, produzioni originali, incontri e momenti dedicati alla cultura musicale. Il festival proporrà artisti italiani e internazionali, attraversando teatri, club e spazi culturali della città. La nuova edizione del Festival conferma l’obiettivo di raccontare il jazz nelle sue diverse forme, tra tradizione, ricerca e contaminazioni contemporanee.

Il programma di JAZZMI 2026 si arricchisce di nuovi artisti

Tra gli ultimi annunci entrano nel calendario Erykah Badu, Paolo Fresu, Calibro 35, Dee Dee Bridgewater e Rokia Traoré. Il cartellone vedrà, inoltre, la partecipazione di A New Sketches of Spain, con Israel Galván e Michael Leonhart, di Kjartan Sveinsson dei Sigur Rós, Gyða Valtýsdóttir dei múm, Bert Cools e Indrė Jurgelevičiūtė dei Merope. La nuova sezione annunciata includerà anche Fabrizio Bosso, MT Jones, L’Antidote, Momoko Gill, David Binney Action Trio con Louis Cole e Pera Krstrasic, Enrico Intra, Dario Jacque e Filippo Bubbico. Completano il programma Idris Ackamoor & The Pyramids, Dimitri Grechi Espinoza, Aziz Şenol Filiz, Guido Zorn, Enzo Favata, Gaetano Liguori e S!RENE.

Gli artisti dell’edizione 2026

Al JAZZMI parteciperanno anche Lake Street Dive, Gregory Porter, Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange, Tommy Emmanuel, Bill Frisell e Sergio Cammariere. Sono inoltre confermati Richard Bona, Nate Smith, Isaiah Collier, The Messthetics and James Brandon Lewis, Amii Stewart, China Moses, Corto.Alto, Svaneborg Kardyb, Mica Millar, The Songs of Joni Mitchell, Judith Hill, Songhoy Blues e Louis Matute. La presenza di musicisti provenienti da esperienze diverse dal jazz permetterà alla rassegna musicale di costruire un percorso in grado di carerare un dialogo tra generazioni e linguaggi differenti. Il festival di Milano darà vita così a una proposta capace di unire artisti affermati e protagonisti della musica contemporanea provenienti da altri ambiti e generi.

Milano diventa il centro del jazz contemporaneo

Dal 19 ottobre all’8 novembre 2026, JAZZMI coinvolgerà diversi luoghi della città con una programmazione distribuita tra grandi palchi, club e spazi culturali. Il festival proporrà concerti e produzioni originali, ma anche appuntamenti dedicati all’approfondimento. Il cartellone comprenderà infatti masterclass, incontri, proiezioni e presentazioni di libri. Questi momenti accompagneranno gli spettacoli musicali e offriranno occasioni di confronto tra artisti, pubblico e professionisti del settore. In questo modo JAZZMI amplia il proprio racconto del jazz, includendo anche gli aspetti culturali che ruotano intorno alla musica.

La conferenza stampa alla Triennale Milano

La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si terrà mercoledì 23 settembre alle ore 11.00 presso il Giardino di Triennale Milano. Durante l’incontro verranno illustrati tutti i dettagli della rassegna 2026 diretta da Luciano Linzi e Titti Santini.

I principali appuntamenti del calendario JAZZMI 2026

Il programma di JAZZMI 2026 prenderà il via con la JAZZMI Preview affidata ai Lake Street Dive, in programma il 12 ottobre. La rassegna entrerà poi nel vivo dal 19 ottobre con una serie di concerti distribuiti in diverse location milanesi. L’apertura ufficiale vedrà protagonista Erykah Badu, con due serate dedicate al progetto IMEHO – An Intimate Experience with Erykah Badu al Teatro Nazionale. L’artista americana sarà uno dei nomi centrali dell’edizione, insieme ad altri protagonisti della scena internazionale. Sul palco del JAZZMI torneranno a essere protagonisti interpreti di lunga esperienza come Dee Dee Bridgewater, Gregory Porter, Amii Stewart, Tommy Emmanuel e Bill Frisell. Le loro esibizioni saranno alcuni degli appuntamenti più attesi del calendario, con repertori che attraversano jazz, soul, blues e musica contemporanea.

Tra jazz, sperimentazione e nuovi linguaggi

JAZZMI 2026 proporrà anche numerosi progetti dedicati alla ricerca musicale. Tra questi trova spazio A New Sketches of Spain, che unisce il lavoro di Israel Galván e Michael Leonhart attraverso una rilettura di un progetto legato alla storia del jazz. Ampio spazio sarà riservato inoltre agli artisti che esplorano il rapporto tra improvvisazione, elettronica e contaminazioni internazionali. In questa prospettiva si inseriscono i concerti di Nate Smith, Isaiah Collier, Corto.Alto, Svaneborg Kardyb e The Messthetics and James Brandon Lewis. La programmazione coinvolgerà anche musicisti italiani con percorsi differenti. Tra i nomi presenti figurano Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Enrico Intra, Gaetano Liguori, Enzo Favata, Sergio Cammariere e Calibro 35.

Gli spazi milanesi coinvolti dal festival

Come nelle precedenti edizioni, JAZZMI porterà la musica in diversi luoghi della città. Teatri, club e spazi culturali diventeranno punti di incontro per il pubblico e per gli artisti. Tra le sedi coinvolte figurano il Teatro Nazionale, il Teatro Lirico Giorgio Gaber, il Teatro Dal Verme, il Teatro Arcimboldi Milano, Triennale Milano Teatro, Blue Note Milano, Alcatraz Milano, Santeria Toscana 31, BIKO Milano, l’Auditorium San Fedele e il Conservatorio di Milano. La varietà degli ambienti permette al festival di proporre esperienze diverse, alternando grandi produzioni, concerti nei club e appuntamenti più raccolti dedicati all’ascolto.

Calendario concerti JAZZMI 2026

Il programma di JAZZMI 2026 propone concerti dal 12 ottobre all’8 novembre in diversi spazi di Milano. La rassegna riunisce artisti italiani e internazionali, tra grandi protagonisti del jazz, nuove generazioni e progetti tra musica contemporanea e contaminazioni.

Ottobre 2026

Lunedì 12 ottobre | JAZZMI Preview

Ore 21.00 | Alcatraz Milano

Lake Street Dive

Lunedì 19 ottobre

Ore 21.00 | Teatro Nazionale

Erykah Badu – IMEHO – An Intimate Experience with Erykah Badu

Martedì 20 ottobre

Ore 21.00 | Teatro Nazionale

Erykah Badu – IMEHO – An Intimate Experience with Erykah Badu

Giovedì 22 ottobre

Ore 21.00 | Santeria Toscana 31

L’Antidote

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

Fabrizio Bosso Quartet

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

Amii Stewart

Ore 22.00 | BIKO Milano

Songhoy Blues

Sabato 24 ottobre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

Amii Stewart

Ore 21.30 | Santeria Toscana 31

Corto.Alto

Mercoledì 28 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

Richard Bona Quintet

Ore 21.00 | Auditorium San Fedele

Kjartan Sveinsson (Sigur Rós), Gyða Valtýsdóttir (múm), Bert Cools e Indrė Jurgelevičiūtė (Merope)

Giovedì 29 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

Richard Bona Quintet

Ore 22.00 | BIKO Milano

Idris Ackamoor & The Pyramids

Ore 21.00 | Teatro Lirico Giorgio Gaber

Paolo Fresu Quintet – Ascensore per il patibolo

(In collaborazione con Vicenza Jazz Festival)

Venerdì 30 ottobre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

Judith Hill

Ore 21.00 | Teatro Dal Verme

Tommy Emmanuel, CGP

Ore 22.00 | BIKO Milano

Louis Matute Large Ensemble

Sabato 31 ottobre

Ore 12.00 | Triennale Milano Teatro

Gaetano Liguori Idea Trio – Underground

Ore 16.00 | Triennale Milano Teatro

Enrico Intra – Enrico Intra Meets Gerry Mulligan

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

The Songs of Joni Mitchell con Jesca Hoop, Lail Arad, Richard Sears e special guest

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

Judith Hill

Ore 22.00 | BIKO Milano

S!RENE (DJ Set)

Novembre 2026

Domenica 1 novembre

Ore 16.00 | Triennale Milano Teatro

Dimitri Grechi Espinoza, Aziz Şenol Filiz e Guido Zorn – Meditation on A Love Supreme

Ore 20.00 e 22.00 | Triennale Milano Teatro

Nate Smith

Martedì 3 novembre

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

David Binney Action Trio con Louise Cole e Pera Krstrasic

Ore 21.00 | Alcatraz Milano

Gregory Porter

Mercoledì 4 novembre

Ore 21.00 | Teatro Arcimboldi Milano

Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

China Moses

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

Dee Dee Bridgewater

Giovedì 5 novembre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

Dee Dee Bridgewater

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

Israel Galván & Michael Leonhart – A New Sketches of Spain

Ore 22.00 | BIKO Milano

Dario Jacque + Filippo Bubbico

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

Mica Millar

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

Svaneborg Kardyb

Ore 21.30 | Santeria Toscana 31

MT Jones

Sabato 7 novembre

Ore 16.00 | Triennale Milano Teatro

Enzo Favata – Atlantico

Ore 20.00 e 22.00 | Triennale Milano Teatro

Bill Frisell Trio con Luke Bergman e Tim Angulo

Ore 21.30 | Santeria Toscana 31

The Messthetics and James Brandon Lewis

Ore 22.00 | BIKO Milano

Momoko Gill

Domenica 8 novembre

Ore 19.00 | Triennale Milano Teatro

Isaiah Collier

Ore 20.00 | Conservatorio di Milano

Sergio Cammariere

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

Calibro 35 vs L.A.

Un festival tra tradizione e prospettive future

L’undicesima edizione di JAZZMI conferma una formula che mette insieme memoria musicale e nuove tendenze musicali. Il festival, infatti, continua a occuparsi di musica jazz come un linguaggio aperto, capace di dialogare con altri generi e con differenti sensibilità artistiche. La presenza di musicisti storici accanto a nuove realtà permette di costruire un programma articolato, pensato per un pubblico ampio. Allo stesso tempo, incontri e attività collaterali contribuiranno ad approfondire il rapporto tra musica, cultura e territorio. Il cartelloni di JAZZMI 2026 definisce una proposta che attraversa epoche, stili e percorsi artistici diversi, confermando Milano come uno dei luoghi di riferimento per la diffusione del jazz contemporaneo in Italia. (La redazione)

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