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JAZZMI 2026, il programma completo: da Erykah Badu a Paolo Fresu tutti i grandi nomi a Milano

Definito il cartellone completo di JAZZMI 2026 giunto alla sua undicesima edizione con un programma ricco di appuntamenti e nomi prestigiosi. Dal 19 ottobre all'8 novembre Milano sarà la capitale europea della musica Jazz.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
14 Luglio 2026

Erykah Badu (press photo)

Definito il cartellone completo di JAZZMI 2026 giunto alla sua undicesima edizione con un programma ricco di appuntamenti e nomi prestigiosi. Dal 19 ottobre all’8 novembre Milano ospiterà concerti, produzioni originali, incontri e momenti dedicati alla cultura musicale. Il festival proporrà artisti italiani e internazionali, attraversando teatri, club e spazi culturali della città. La nuova edizione del Festival conferma l’obiettivo di raccontare il jazz nelle sue diverse forme, tra tradizione, ricerca e contaminazioni contemporanee.

Il programma di JAZZMI 2026 si arricchisce di nuovi artisti

Tra gli ultimi annunci entrano nel calendario Erykah Badu, Paolo Fresu, Calibro 35, Dee Dee Bridgewater e Rokia Traoré. Il cartellone vedrà, inoltre, la partecipazione di A New Sketches of Spain, con Israel Galván e Michael Leonhart, di Kjartan Sveinsson dei Sigur Rós, Gyða Valtýsdóttir dei múm, Bert Cools e Indrė Jurgelevičiūtė dei Merope. La nuova sezione annunciata includerà anche Fabrizio Bosso, MT Jones, L’Antidote, Momoko Gill, David Binney Action Trio con Louis Cole e Pera Krstrasic, Enrico Intra, Dario Jacque e Filippo Bubbico. Completano il programma Idris Ackamoor & The Pyramids, Dimitri Grechi Espinoza, Aziz Şenol Filiz, Guido Zorn, Enzo Favata, Gaetano Liguori e S!RENE.

Gli artisti dell’edizione 2026

Al JAZZMI parteciperanno anche Lake Street Dive, Gregory Porter, Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange, Tommy Emmanuel, Bill Frisell e Sergio Cammariere. Sono inoltre confermati Richard Bona, Nate Smith, Isaiah Collier, The Messthetics and James Brandon Lewis, Amii Stewart, China Moses, Corto.Alto, Svaneborg Kardyb, Mica Millar, The Songs of Joni Mitchell, Judith Hill, Songhoy Blues e Louis Matute. La presenza di musicisti provenienti da esperienze diverse dal jazz permetterà alla rassegna musicale di costruire un percorso in grado di carerare un dialogo tra generazioni e linguaggi differenti. Il festival di Milano darà vita così a una proposta capace di unire artisti affermati e protagonisti della musica contemporanea provenienti da altri ambiti e generi.

Milano diventa il centro del jazz contemporaneo

Dal 19 ottobre all’8 novembre 2026, JAZZMI coinvolgerà diversi luoghi della città con una programmazione distribuita tra grandi palchi, club e spazi culturali. Il festival proporrà concerti e produzioni originali, ma anche appuntamenti dedicati all’approfondimento. Il cartellone comprenderà infatti masterclass, incontri, proiezioni e presentazioni di libri. Questi momenti accompagneranno gli spettacoli musicali e offriranno occasioni di confronto tra artisti, pubblico e professionisti del settore. In questo modo JAZZMI amplia il proprio racconto del jazz, includendo anche gli aspetti culturali che ruotano intorno alla musica.

La conferenza stampa alla Triennale Milano

La presentazione ufficiale dell’edizione 2026 si terrà mercoledì 23 settembre alle ore 11.00 presso il Giardino di Triennale Milano. Durante l’incontro verranno illustrati tutti i dettagli della rassegna 2026 diretta da Luciano Linzi e Titti Santini.

I principali appuntamenti del calendario JAZZMI 2026

Il programma di JAZZMI 2026 prenderà il via con la JAZZMI Preview affidata ai Lake Street Dive, in programma il 12 ottobre. La rassegna entrerà poi nel vivo dal 19 ottobre con una serie di concerti distribuiti in diverse location milanesi. L’apertura ufficiale vedrà protagonista Erykah Badu, con due serate dedicate al progetto IMEHO – An Intimate Experience with Erykah Badu al Teatro Nazionale. L’artista americana sarà uno dei nomi centrali dell’edizione, insieme ad altri protagonisti della scena internazionale. Sul palco del JAZZMI torneranno a essere protagonisti interpreti di lunga esperienza come Dee Dee Bridgewater, Gregory Porter, Amii Stewart, Tommy Emmanuel e Bill Frisell. Le loro esibizioni saranno alcuni degli appuntamenti più attesi del calendario, con repertori che attraversano jazz, soul, blues e musica contemporanea.

Tra jazz, sperimentazione e nuovi linguaggi

JAZZMI 2026 proporrà anche numerosi progetti dedicati alla ricerca musicale. Tra questi trova spazio A New Sketches of Spain, che unisce il lavoro di Israel Galván e Michael Leonhart attraverso una rilettura di un progetto legato alla storia del jazz. Ampio spazio sarà riservato inoltre agli artisti che esplorano il rapporto tra improvvisazione, elettronica e contaminazioni internazionali. In questa prospettiva si inseriscono i concerti di Nate Smith, Isaiah Collier, Corto.Alto, Svaneborg Kardyb e The Messthetics and James Brandon Lewis. La programmazione coinvolgerà anche musicisti italiani con percorsi differenti. Tra i nomi presenti figurano Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Enrico Intra, Gaetano Liguori, Enzo Favata, Sergio Cammariere e Calibro 35.

Gli spazi milanesi coinvolti dal festival

Come nelle precedenti edizioni, JAZZMI porterà la musica in diversi luoghi della città. Teatri, club e spazi culturali diventeranno punti di incontro per il pubblico e per gli artisti. Tra le sedi coinvolte figurano il Teatro Nazionale, il Teatro Lirico Giorgio Gaber, il Teatro Dal Verme, il Teatro Arcimboldi Milano, Triennale Milano Teatro, Blue Note Milano, Alcatraz Milano, Santeria Toscana 31, BIKO Milano, l’Auditorium San Fedele e il Conservatorio di Milano. La varietà degli ambienti permette al festival di proporre esperienze diverse, alternando grandi produzioni, concerti nei club e appuntamenti più raccolti dedicati all’ascolto.

Calendario concerti JAZZMI 2026

Il programma di JAZZMI 2026 propone concerti dal 12 ottobre all’8 novembre in diversi spazi di Milano. La rassegna riunisce artisti italiani e internazionali, tra grandi protagonisti del jazz, nuove generazioni e progetti tra musica contemporanea e contaminazioni.

Ottobre 2026

Lunedì 12 ottobre | JAZZMI Preview
Ore 21.00 | Alcatraz Milano
Lake Street Dive

Lunedì 19 ottobre
Ore 21.00 | Teatro Nazionale
Erykah BaduIMEHO – An Intimate Experience with Erykah Badu

Martedì 20 ottobre
Ore 21.00 | Teatro Nazionale
Erykah BaduIMEHO – An Intimate Experience with Erykah Badu

Giovedì 22 ottobre
Ore 21.00 | Santeria Toscana 31
L’Antidote

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano
Fabrizio Bosso Quartet

Venerdì 23 ottobre
Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano
Amii Stewart

Ore 22.00 | BIKO Milano
Songhoy Blues

Sabato 24 ottobre
Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano
Amii Stewart

Ore 21.30 | Santeria Toscana 31
Corto.Alto

Mercoledì 28 ottobre
Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano
Richard Bona Quintet

Ore 21.00 | Auditorium San Fedele
Kjartan Sveinsson (Sigur Rós), Gyða Valtýsdóttir (múm), Bert Cools e Indrė Jurgelevičiūtė (Merope)

Giovedì 29 ottobre
Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano
Richard Bona Quintet

Ore 22.00 | BIKO Milano
Idris Ackamoor & The Pyramids

Ore 21.00 | Teatro Lirico Giorgio Gaber
Paolo Fresu QuintetAscensore per il patibolo
(In collaborazione con Vicenza Jazz Festival)

Venerdì 30 ottobre
Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano
Judith Hill

Ore 21.00 | Teatro Dal Verme
Tommy Emmanuel, CGP

Ore 22.00 | BIKO Milano
Louis Matute Large Ensemble

Sabato 31 ottobre
Ore 12.00 | Triennale Milano Teatro
Gaetano Liguori Idea TrioUnderground

Ore 16.00 | Triennale Milano Teatro
Enrico IntraEnrico Intra Meets Gerry Mulligan

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro
The Songs of Joni Mitchell con Jesca Hoop, Lail Arad, Richard Sears e special guest

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano
Judith Hill

Ore 22.00 | BIKO Milano
S!RENE (DJ Set)

Novembre 2026

Domenica 1 novembre
Ore 16.00 | Triennale Milano Teatro
Dimitri Grechi Espinoza, Aziz Şenol Filiz e Guido ZornMeditation on A Love Supreme

Ore 20.00 e 22.00 | Triennale Milano Teatro
Nate Smith

Martedì 3 novembre
Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro
David Binney Action Trio con Louise Cole e Pera Krstrasic

Ore 21.00 | Alcatraz Milano
Gregory Porter

Mercoledì 4 novembre
Ore 21.00 | Teatro Arcimboldi Milano
Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro
China Moses

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano
Dee Dee Bridgewater

Giovedì 5 novembre
Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano
Dee Dee Bridgewater

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro
Israel Galván & Michael LeonhartA New Sketches of Spain

Ore 22.00 | BIKO Milano
Dario Jacque + Filippo Bubbico

Venerdì 6 novembre
Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano
Mica Millar

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro
Svaneborg Kardyb

Ore 21.30 | Santeria Toscana 31
MT Jones

Sabato 7 novembre
Ore 16.00 | Triennale Milano Teatro
Enzo FavataAtlantico

Ore 20.00 e 22.00 | Triennale Milano Teatro
Bill Frisell Trio con Luke Bergman e Tim Angulo

Ore 21.30 | Santeria Toscana 31
The Messthetics and James Brandon Lewis

Ore 22.00 | BIKO Milano
Momoko Gill

Domenica 8 novembre
Ore 19.00 | Triennale Milano Teatro
Isaiah Collier

Ore 20.00 | Conservatorio di Milano
Sergio Cammariere

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro
Calibro 35 vs L.A.

Un festival tra tradizione e prospettive future

L’undicesima edizione di JAZZMI conferma una formula che mette insieme memoria musicale e nuove tendenze musicali. Il festival, infatti, continua a occuparsi di musica jazz come un linguaggio aperto, capace di dialogare con altri generi e con differenti sensibilità artistiche. La presenza di musicisti storici accanto a nuove realtà permette di costruire un programma articolato, pensato per un pubblico ampio. Allo stesso tempo, incontri e attività collaterali contribuiranno ad approfondire il rapporto tra musica, cultura e territorio. Il cartelloni di JAZZMI 2026 definisce una proposta che attraversa epoche, stili e percorsi artistici diversi, confermando Milano come uno dei luoghi di riferimento per la diffusione del jazz contemporaneo in Italia. (La redazione)

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