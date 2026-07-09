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Targhe Tenco 2026, tutti i vincitori annunciati dal Club Tenco

Le Targhe Tenco 2026 hanno premiato i migliori dischi e le migliori opere di canzone d'autore pubblicati nell'ultimo anno. Da Caparezza a Carmen Consoli, da Emma Nolde a Piji, ecco tutti i vincitori annunciati dal Club Tenco e le date del Premio Tenco in programma a ottobre a Sanremo.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
9 Luglio 2026

Targhe Tenco

Il Club Tenco ha annunciato i vincitori delle Targhe Tenco 2026, il riconoscimento dedicato ai migliori dischi di canzone d’autore pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. L’edizione di quest’anno ha fatto registrare una partecipazione record al ballottaggio, con 245 votanti tra giornalisti, esperti e addetti ai lavori chiamati a esprimere le proprie preferenze.

La manifestazione si concluderà dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, dove si svolgerà anche il Premio Tenco 2026.

Tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2026

Le sei categorie previste dal regolamento hanno premiato opere che rappresentano diversi linguaggi della canzone d’autore italiana.

I riconoscimenti sono andati a:

  • Migliore album in assoluto: Orbit Orbit di Caparezza.
  • Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia): Amuri Luci di Carmen Consoli.
  • Migliore album opera prima: Sta registrando audio… di Piji.
  • Migliore album di interprete: Avincola canta Carella di Avincola.
  • Migliore canzone singola: Quello che deve essere sarà di Emma Nolde.
  • Migliore album a progetto: 80 Buon compleanno Ivan (Live in Teramo), prodotto da Filippo Graziani.

Come vengono assegnate le Targhe

Le Targhe Tenco vengono assegnate dal 1984 ai migliori dischi dell’anno di canzone d’autore. Possono concorrere le opere pubblicate nel periodo stabilito dal regolamento annuale. La selezione avviene attraverso una giuria composta da giornalisti, critici musicali ed esperti del settore scelti dal Club Tenco. Il Direttivo dell’associazione, invece, non partecipa alle votazioni.

L’appuntamento con il Premio Tenco 2026

Dopo l’annuncio dei vincitori delle Targhe, l’attenzione si sposta sul Premio Tenco 2026, in programma il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Nel corso della rassegna il Direttivo del Club Tenco assegnerà anche il Premio Tenco alla carriera, destinato agli artisti che hanno dato un contributo significativo alla canzone d’autore a livello internazionale. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati alla musica d’autore in Italia e nel 2026 supera il traguardo dei cinquant’anni di storia. (La redazione)

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