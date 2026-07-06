Il disco in evidenza: Sirenas, 2026, Allah-Las

Gli Allah-Las tornano con un nuovo lavoro in studio intitolato Sirenas, previsto per il 28 agosto 2026. Il disco sarà pubblicato da Mexican Summer. Il progetto segna un passaggio interamente strumentale nella loro discografia recente e arriva a due anni dalla versione strumentale di Zuma 85, uscita dopo l’edizione originale del 2023. L’annuncio è stato accompagnato da nuovi brani che delineano la direzione sonora del disco.

Un percorso strumentale e sperimentale

Sirenas si sviluppa a partire da sessioni di improvvisazione libera. Il gruppo costruisce il materiale sonoro senza una struttura rigida, puntando su un approccio più istintivo. In questo contesto, la band amplia il proprio linguaggio musicale verso territori più atmosferici. Il risultato è un album che privilegia la dimensione immersiva, con strutture aperte e dinamiche fluide. L’obiettivo sembra quello di mettere al centro il suono, riducendo la centralità della forma-canzone tradizionale.

Il contesto creativo degli Allah-Las

Nati a Los Angeles nel 2008, gli Allah-Las sono tra i gruppi associati al revival psichedelico americano. Il loro percorso ha integrato elementi di surf rock, garage e folk psichedelico, con una crescente attenzione alle atmosfere strumentali. Nel corso degli anni hanno costruito una scrittura riconoscibile, caratterizzata da una forte attenzione al timbro e alla ripetizione. Con Sirenas, il gruppo prosegue questa traiettoria spostandosi ulteriormente verso la sperimentazione.

Riferimenti e suggestioni sonore

Il nuovo album si colloca in una rete di influenze che attraversa diversi linguaggi musicali e cinematografici. Tra i riferimenti emergono The Durutti Column e Popol Vuh, insieme a suggestioni legate alle colonne sonore e alla musica ambient. In questo quadro si inseriscono anche le esplorazioni di Jacques Cousteau, spesso associate a una dimensione subacquea e contemplativa dell’immagine sonora. Il disco viene inoltre letto in continuità con approcci sperimentali come quelli di I.A.O., che condividono una ricerca basata su improvvisazione e stratificazione.

Un album tra improvvisazione e narrazione sonora

Sirenas si presenta come un lavoro costruito su flussi sonori continui. L’assenza di una struttura rigida lascia spazio a un ascolto più aperto, in cui le tracce si sviluppano come ambienti. Con il nuovo disco si conferma la collaborazione con Mexican Summer, etichetta che negli anni ha seguito parte della produzione della band, sostenendo percorsi orientati alla sperimentazione. Nel complesso, l’album si configura come un’esplorazione del suono più che come una sequenza di brani tradizionali, mantenendo un equilibrio tra ricerca e coerenza stilistica. (La redazione)