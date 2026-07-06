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Mondiali 2026, le partite di oggi 6 luglio: orari e dove vedere in tv Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Mondiali 2026, Stati Uniti-Belgio: una gara per continuare a sognare (7 luglio 2026) Planetwin365 news (leggi di più)
Scandalo Balogun: Trump chiama Infantino e la Fifa toglie la squalifica al bomber degli Stati Uniti. Mai successo nella storia. Il Belgio: "Sbalorditi" Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Mondiali calcio 2026: Portogallo-Spagna e Usa-Belgio, programma ottavi e dove vederle sport2u.tv (leggi di più)
Stati Uniti-Belgio, le probabili formazioni: riecco Balogun Corriere dello Sport (leggi di più)
Mondiali 2026, Portogallo-Spagna e Usa-Belgio: orari, formazioni e dove vederle lapresse.it (leggi di più)
Mondiali 2026: pronostico di USA-Belgio e dove vederla Sisal (leggi di più)
Mondiali 2026, scandalo Balogun: la Fifa cancella la squalifica dopo il rosso, spunta la telefonata tra Trump e Infantino Leggo.it (leggi di più)
Mondiali, oggi Stati Uniti-Belgio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Adnkronos (leggi di più)
Dove vedere Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio: lo sport in tv di lunedì 6 luglio La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
USA-Belgio: tutto ciò che devi sapere sui Mondiali FIFA 2026 Goal.com (leggi di più)
Caso Balogun, la Fifa sospende la squalifica del bomber degli Usa: il Belgio insorge La Nuova Sardegna (leggi di più)
Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena Corriere della Sera (leggi di più)
Balogun, squalifica sospesa: le immagini del fallo che l'avevano fatto espellere Sky Sport (leggi di più)
Stati Uniti-Belgio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026 Tuttosport (leggi di più)
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Mondiali 2026, oggi in TV Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio: Ronaldo sfida Yamal. Gli orari delle partite Fanpage (leggi di più)
Mondiali, Fifa sospende la squalifica e Balogun giocherà Usa-Belgio. Trump: "Cancellata ingiustizia" OglioPoNews (leggi di più)
Formazioni Stati Uniti - Belgio: Mondiali Calcio eurosport.it (leggi di più)
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