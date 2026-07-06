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🏟️​👥🎸 Concerti e festival del weekend • lunedì 6 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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6 Luglio 2026

Concerti e Festival

lunedì 6 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug06
    lunedì 06 Luglio 2026
    Musical Meditation | LacMus Music Festival 2026
    Santuario Della Beata Vergine Del Soccorso - Tremezzina (Como)
    MapVerifica evento
  • Lug06
    lunedì 06 Luglio 2026
    Edoardo Bennato - Quando sarò grande | Festival della Bellezza 2026
    Piazza San Marco - Venezia
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  • Lug06
    lunedì 06 Luglio 2026
    IL VOLO
    Piazza Alfieri - Asti
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  • Lug06
    lunedì 06 Luglio 2026
    Enrico Brignano - Bello di Mamma 2026
    Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
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  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    Jet
    BOnsai - Bologna
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  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    Chopin’s Complete Études | | LacMus Music Festival 2026
    Villa del Balbianello - Tremezzina
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  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    Arisa
    Villa Arconati - Bollate (Milano)
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  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    DECEMBER 10: The Next Step
    Santeria Toscana 31 - Milano
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  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    Luca Carboni | Live in Genova Festival 2026
    Arena del Mare - Porto Antico - Genova
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  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    LA LOM | QUARTOLATO FESTIVAL
    Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
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  • Lug07
    martedì 07 Luglio 2026
    Mumford & Sons
    Rock In Roma - Roma
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  • Lug08
    mercoledì 08 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug08
    mercoledì 08 Luglio 2026
    THE DARKNESS + MESSA - Spleen | Pistoia Blues Festival
    Piazza del Duomo di Pistoia - Pistoia
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  • Lug08
    mercoledì 08 Luglio 2026
    Il Festival del Libro Possibile - DAY 1
    Piazza Aldo Moro - Polignano a Mare
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  • Lug08
    mercoledì 08 Luglio 2026
    SOFI PAEZ | Rassegna Amaranta
    Sale Apollinee del Teatro La Fenice - Venezia
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jul
07
The Maccabees at O2 City Hall (07 Jul 26) with Chartreuse
O2 City Hall, Northumberland Rd, NE1 8SF, Newcastle Upon Tyne,
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Jul
07
Ski Mask The Slump God at Carlswerk Victoria (07 Jul 26)
Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6 - 20, Gebäude 3.12, 51063,
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Jul
07
Marillion at myticket Jahrhunderthalle (07 Jul 26)
myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt,
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Jul
07
Sammy Hagar at O2 Apollo Manchester (07 Jul 26) with JAYLER
O2 Apollo Manchester, Stockport Road, Ardwick Green, M12 6AP,
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Jul
07
Free Throw at The Garage (07 Jul 26) with Saturdays At Your Place
The Garage, 490 Sauchiehall St, G2 3LW, Glasgow, UK
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Jul
07
This Is The Kit at Clwb Ifor Bach (07 Jul 26)
Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, C
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Jul
07
Agnostic Front at Boom (07 Jul 26) with Stiff Meds Wit's End an
Boom, Canalside Community Music Space, 5 Canal Place, Armley Ro
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Jul
07
Pet Shop Boys at Unknown venue (07 Jul 26)
Mantova, Italy
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Jul
07
Laurie Anderson at Arena Santa Giuliana (07 Jul 26)
Arena Santa Giuliana, Via Pennecchi, 7, 06100, Perugia, Italy
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Jul
07
Yellowman and The Upper Cut Band at The Jam House Birmingham (07 Ju
The Jam House Birmingham, B3 1QU, Birmingham, UK
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Jul
07
Too Many Zooz at Ex Macello di Monza (07 Jul 26) with Andres Diamon
Ex Macello di Monza, via Procaccini 17, 20900, Monza, Italy
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Jul
07
A Thousand Horses at MTC (07 Jul 26)
MTC, Zülpicher Straße 10, 50674, Cologne, Germany
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Jul
07
Vindicta at Slaughter Club (07 Jul 26)
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
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Jul
09
CANCELED: Starbenders at Legend Club (09 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
11
ISCREAM NEVER GROUND at Legend Club (11 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
10
Voivod at Legend Club (10 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
13
Bandalos Chinos at Legend Club (13 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
17
Sojourner Remina Amalekim Severoth Pyrrhon Devoid of Thou
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
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Jul
24
Culture Wars at Legend Club (24 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
22
M.o.s. at Legend Club (22 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

lunedì, 6 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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6 Luglio 2026

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