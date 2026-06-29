Targhe Tenco 2026, tutti i finalisti delle sei categorie

Sono stati annunciati i finalisti delle Targhe Tenco 2026 nelle sei categorie in concorso, dal miglior album alla migliore canzone singola. I vincitori saranno resi noti dopo la chiusura delle votazioni del 7 luglio, mentre la consegna dei riconoscimenti è prevista durante il Premio Tenco 2026 a Sanremo.
Sono stati resi noti i finalisti delle Targhe Tenco 2026, il riconoscimento dedicato alla canzone d’autore italiana. Le candidature riguardano sei categorie, che spaziano dal miglior album alla migliore canzone singola, fino ai progetti collettivi e alle opere prime.
I vincitori saranno comunicati dopo la chiusura delle votazioni, fissata per il 7 luglio 2026. La consegna delle Targhe è invece prevista durante la Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2026), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 21 al 24 ottobre.
Nella categoria dedicata al miglior album in assoluto sono stati selezionati cinque lavori:
La sezione riservata agli album in dialetto o in una lingua minoritaria parlata in Italia comprende:
Per il riconoscimento dedicato al primo album di lunga durata del cantautore o del gruppo sono in corsa:
Nella categoria dedicata agli interpreti figurano:
Per la migliore canzone singola, premio assegnato agli autori del brano, sono state selezionate:
La categoria dedicata ai migliori album a progetto comprende:
Le votazioni si concluderanno il 7 luglio 2026. Successivamente saranno resi noti i vincitori delle Targhe Tenco 2026. La cerimonia di consegna si svolgerà nell’ambito della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2026), ospitata dal Teatro Ariston di Sanremo dal 21 al 24 ottobre 2026. (La redazione)
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