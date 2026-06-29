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Targhe Tenco 2026, tutti i finalisti delle sei categorie

Sono stati annunciati i finalisti delle Targhe Tenco 2026 nelle sei categorie in concorso, dal miglior album alla migliore canzone singola. I vincitori saranno resi noti dopo la chiusura delle votazioni del 7 luglio, mentre la consegna dei riconoscimenti è prevista durante il Premio Tenco 2026 a Sanremo.

Pubblicato da
REDAZIONE
29 Giugno 2026

Targhe Tenco

Sono stati resi noti i finalisti delle Targhe Tenco 2026, il riconoscimento dedicato alla canzone d’autore italiana. Le candidature riguardano sei categorie, che spaziano dal miglior album alla migliore canzone singola, fino ai progetti collettivi e alle opere prime.

I vincitori saranno comunicati dopo la chiusura delle votazioni, fissata per il 7 luglio 2026. La consegna delle Targhe è invece prevista durante la Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2026), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 21 al 24 ottobre.

I finalisti per il miglior album

Nella categoria dedicata al miglior album in assoluto sono stati selezionati cinque lavori:

  • Erica BoschieroUn posto sulla terra
  • CaparezzaOrbit Orbit
  • Andrea Laszlo De SimoneUna lunghissima ombra
  • Mauro Ermanno GiovanardiE poi scegliere con cura le parole
  • MadameDisincanto

I candidati per il miglior album in dialetto

La sezione riservata agli album in dialetto o in una lingua minoritaria parlata in Italia comprende:

  • Roberto ColellaCe Sta Sempe Na Via
  • Carmen ConsoliAmuri luci
  • Francesca IncudineRadica
  • Chiara RaggiZénta
  • Daniele Sepe / Capitan Capitone e i Fratelli della Costa40N 14E

Le opere prime finaliste

Per il riconoscimento dedicato al primo album di lunga durata del cantautore o del gruppo sono in corsa:

  • FrancamenteBitte Leben
  • Sara GioielliGioielli Neri
  • PijiSta registrando audio…
  • SantamareaAnime storte
  • SatantangoSatantango

I finalisti come interpreti

Nella categoria dedicata agli interpreti figurano:

  • AvincolaAvincola canta Carella
  • Gnut & Alessandro D’AlessandroDduje paravise
  • OldenFanigliulo, l’artista
  • P.A.O.Le radici e la luna
  • ToscaFeminae

Le canzoni in gara

Per la migliore canzone singola, premio assegnato agli autori del brano, sono state selezionate:

  • Anni ZeroMauro Ermanno Giovanardi
  • Che fastidio!Ditonellapiaga
  • Palestina, terra di doloreM. Ovadia, G. Famulari, M. Gazich
  • PrimaveraTosca
  • Quello che deve essere saràEmma Nolde
  • StranieroBianca D’Aponte

I progetti finalisti

La categoria dedicata ai migliori album a progetto comprende:

  • 80 Buon compleanno Ivan – Live in Teramo
  • Buon compleanno Elvis Covered
  • Collettivo JambonaNoi, Piero
  • Collettivo S.B.A.M.Il segreto di Penelope
  • PIGRI – Teramo suona Ivan

Quando saranno annunciati i vincitori

Le votazioni si concluderanno il 7 luglio 2026. Successivamente saranno resi noti i vincitori delle Targhe Tenco 2026. La cerimonia di consegna si svolgerà nell’ambito della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2026), ospitata dal Teatro Ariston di Sanremo dal 21 al 24 ottobre 2026. (La redazione)

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