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📰 Coppa Italia: diretta tv live streaming calcio 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 13 agosto 2026

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13 Agosto 2026

Attualità

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giovedì 13 agosto 2026
⚽ CALCIO SERIE A – RISULTATI, CLASSIFICHE E MARCATORI 📺 DIRETTE TV E LIVE STREAMING
giovedì, 13 agosto 2026
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📡🔴📺 Dove vedere Cagliari-S.S. Arezzo in diretta tv e in streaming: canali, data e orario - Goal.com

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📡🔴📺 Dove vedere Monza-Avellino in diretta tv e in streaming: canali, data e orario - Goal.com

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📡🔴🏋️ Coppa Italia, ecco dove vederla in tv in chiaro e in streaming - Tuttosport

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📰 Coppa Italia, live la semifinale da Gottasecca - LoSferisterio

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📺🏋️ Coppa Italia 2026/27, trentaduesimi di finale: il calendario e la diretta tv su Mediaset - Sportmediaset

Coppa Italia 2026/27, trentaduesimi di finale: il calendario e la diretta tv su Mediaset  Sportmediaset (leggi di più)

📡🔴 Tabellone Coppa Italia 2026/2027 aggiornato: date, orari, risultati e la programmazione tv e streaming - Goal.com

Tabellone Coppa Italia 2026/2027 aggiornato: date, orari, risultati e la programmazione tv e streaming  Goal.com (leggi di più)

📰 Coppa Italia, l'Arezzo supera 2-0 l'Union Brescia e passa il turno. Ora la trasferta a Cagliari - ArezzoNotizie

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Vicenza subito fuori dalla Coppa Italia, il Catania passa ai rigori: decisivi gli errori di Costa e Morra  Il Giornale di Vicenza (leggi di più)

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📰 Lazio-Inter in chiaro su Mediaset, qual è il canale tv della finale di Coppa Italia: Rete 4, Canale 5 o Italia 1? - Goal.com

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📰 Coppa Italia, si parte nel weekend da Vallelunga. Tutta la stagione live su FedermotoTV - Federmoto

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📡🔴 Lazio-Inter stasera: dove vedere la finale di Coppa Italia in TV o streaming - movieplayer.it

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