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📰 Colleferro, maxi-esplosione nello stabilimento di munizioni 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 13 agosto 2026

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Agosto 2026

Attualità

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giovedì, 13 agosto 2026
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📰 Colleferro, il video della maxi esplosione della fabbrica di munizioni - Corriere della Sera

Colleferro, il video della maxi esplosione della fabbrica di munizioni  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Incendio ed esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa a Colleferro - Quotidiano Nazionale

Incendio ed esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa a Colleferro  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Forte esplosione a Colleferro: boato e fiamme nello stabilimento Simmel Difesa (FOTO e VIDEO) - Canale 10

Forte esplosione a Colleferro: boato e fiamme nello stabilimento Simmel Difesa (FOTO e VIDEO)  Canale 10 (leggi di più)

📣 Incendio ed esplosione a Colleferro: coinvolto stabilimento Knds Ammo Italy - Blasting News

Incendio ed esplosione a Colleferro: coinvolto stabilimento Knds Ammo Italy  Blasting News (leggi di più)

📣 Forte esplosione e incendio a Colleferro: boato avvertito a distanza di chilometri - Casilina News

Forte esplosione e incendio a Colleferro: boato avvertito a distanza di chilometri  Casilina News (leggi di più)

📰 Colleferro, esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa: il boato scuote la provincia - Abitare A Roma

Colleferro, esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa: il boato scuote la provincia  Abitare A Roma (leggi di più)

📰 Esplosione in uno stabilimento che produce munizioni a Colleferro, il boato è stato fortissimo: non ci sono feriti - Blitz quotidiano

Esplosione in uno stabilimento che produce munizioni a Colleferro, il boato è stato fortissimo: non ci sono feriti  Blitz quotidiano (leggi di più)

📣 Roma forte esplosione alla fabbrica di munizioni a Colleferro | FOTO - Zazoom Social News

Roma forte esplosione alla fabbrica di munizioni a Colleferro | FOTO  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa di Colleferro | boato e incendio nell’azienda di munizioni - Zazoom Social News

Esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa di Colleferro | boato e incendio nell’azienda di munizioni  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Colleferro, esplosione alla KNDS Ammo Italy: soccorsi sul posto - Affaritaliani

Colleferro, esplosione alla KNDS Ammo Italy: soccorsi sul posto  Affaritaliani (leggi di più)

🌦️ Paura a Colleferro, boato enorme e nube nera: esplosione nella zona industriale | VIDEO - MeteoWeb

Paura a Colleferro, boato enorme e nube nera: esplosione nella zona industriale | VIDEO  MeteoWeb (leggi di più)

🎤 Enorme boato a Colleferro, la fabbrica di munizioni salta in aria - POP - Il Giornale Popolare

Enorme boato a Colleferro, la fabbrica di munizioni salta in aria  POP - Il Giornale Popolare (leggi di più)

📰 Colleferro, esplosione in una fabbrica di munizioni - Radio Globo - Solo le Migliori

Colleferro, esplosione in una fabbrica di munizioni  Radio Globo - Solo le Migliori (leggi di più)

📣 Colleferro Roma forte esplosione in una fabbrica di munizioni - Zazoom Social News

Colleferro Roma forte esplosione in una fabbrica di munizioni  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Paura a Colleferro: esplosione nella fabbrica di munizioni - L'Identità

Paura a Colleferro: esplosione nella fabbrica di munizioni  L'Identità (leggi di più)

📰 COLLEFERRO | Esplosione alla Simmel Difesa, lo stabilimento che produce munizioni - Mondoreale

COLLEFERRO | Esplosione alla Simmel Difesa, lo stabilimento che produce munizioni  Mondoreale (leggi di più)

📰 L’esplosione a Colleferro: un campanello d’allarme per l’industria bellica? - La Cronaca di Roma

L’esplosione a Colleferro: un campanello d’allarme per l’industria bellica?  La Cronaca di Roma (leggi di più)

📰 Colleferro, maxi esplosione in fabbrica: vigili del fuoco e carabinieri sul posto - RadioRoma.it

Colleferro, maxi esplosione in fabbrica: vigili del fuoco e carabinieri sul posto  RadioRoma.it (leggi di più)

📰 Forte esplosione a Colleferro: fuoco nello stabilimento di munizioni - La Notizia Oggi

Forte esplosione a Colleferro: fuoco nello stabilimento di munizioni  La Notizia Oggi (leggi di più)

📰 Esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa di Colleferro: boato e incendio nell’azienda di munizioni – Video - Il Fatto Quotidiano

Esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa di Colleferro: boato e incendio nell’azienda di munizioni – Video  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

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giovedì 13 agosto 2026

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