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Colleferro, il video della maxi esplosione della fabbrica di munizioni Corriere della Sera (leggi di più)
Incendio ed esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa a Colleferro Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Forte esplosione a Colleferro: boato e fiamme nello stabilimento Simmel Difesa (FOTO e VIDEO) Canale 10 (leggi di più)
Incendio ed esplosione a Colleferro: coinvolto stabilimento Knds Ammo Italy Blasting News (leggi di più)
Forte esplosione e incendio a Colleferro: boato avvertito a distanza di chilometri Casilina News (leggi di più)
Colleferro, esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa: il boato scuote la provincia Abitare A Roma (leggi di più)
Esplosione in uno stabilimento che produce munizioni a Colleferro, il boato è stato fortissimo: non ci sono feriti Blitz quotidiano (leggi di più)
Roma forte esplosione alla fabbrica di munizioni a Colleferro | FOTO Zazoom Social News (leggi di più)
Esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa di Colleferro | boato e incendio nell’azienda di munizioni Zazoom Social News (leggi di più)
Colleferro, esplosione alla KNDS Ammo Italy: soccorsi sul posto Affaritaliani (leggi di più)
Paura a Colleferro, boato enorme e nube nera: esplosione nella zona industriale | VIDEO MeteoWeb (leggi di più)
Enorme boato a Colleferro, la fabbrica di munizioni salta in aria POP - Il Giornale Popolare (leggi di più)
Colleferro, esplosione in una fabbrica di munizioni Radio Globo - Solo le Migliori (leggi di più)
Colleferro Roma forte esplosione in una fabbrica di munizioni Zazoom Social News (leggi di più)
Paura a Colleferro: esplosione nella fabbrica di munizioni L'Identità (leggi di più)
COLLEFERRO | Esplosione alla Simmel Difesa, lo stabilimento che produce munizioni Mondoreale (leggi di più)
L’esplosione a Colleferro: un campanello d’allarme per l’industria bellica? La Cronaca di Roma (leggi di più)
Colleferro, maxi esplosione in fabbrica: vigili del fuoco e carabinieri sul posto RadioRoma.it (leggi di più)
Forte esplosione a Colleferro: fuoco nello stabilimento di munizioni La Notizia Oggi (leggi di più)
Esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa di Colleferro: boato e incendio nell’azienda di munizioni – Video Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
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