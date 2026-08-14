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​📻 Theme Time Radio Hour: il programma radiofonico di Bob Dylan. Ascolta tutti i podcast

Dal 2006 al 2009 Bob Dylan ha condotto Theme Time Radio Hour, un programma radiofonico settimanale che univa brani folk, rock, blues, soul e jazz a poesie, aneddoti e contributi di artisti e celebrità. Non una semplice trasmissione musicale, ma un viaggio sonoro tra realtà e finzione radiofonica. Ascolta tutti i podcast.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
14 Agosto 2026

Theme Time Radio Hour (poster)

Tra il 2006 e il 2009 Bob Dylan ha condotto un programma radiofonico satellitare intitolato Theme Time Radio Hour. Trasmissione settimanale, registrata e non dal vivo, rappresentava un esperimento particolare nel panorama radiofonico: un artista di fama mondiale che, invece di proporre solo la propria musica, costruiva un viaggio sonoro fatto di brani, aneddoti e commenti. Immagine di copertina e file audio condivisi su questo sito sono collegamenti pubblici disponibili su web.archive.org.

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Struttura e contenuti

Ogni puntata era organizzata intorno a un tema specifico. Non si trattava quindi di un programma incentrato su un genere musicale, ma di un percorso che univa stili diversi: dal folk al rock and roll, dal blues al soul, fino al jazz e al pop. La selezione dei brani proveniva in gran parte dalla collezione del produttore Eddie Gorodetsky, e accanto alle canzoni comparivano poesie recitate, vecchi jingle radiofonici, messaggi registrati da artisti e celebrità, oltre a contributi comici.

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Bob Dylan conduttore

Il cuore della trasmissione era la voce di Dylan, che commentava i musicisti e le loro opere, con tono informale e spesso ironico. Leggeva e-mail e telefonate apparentemente provenienti dagli ascoltatori, anche se nella maggior parte dei casi si trattava di finzioni costruite per lo show. Solo in rare occasioni venivano riportati messaggi reali. Bob Dylan si divertiva anche a raccontare barzellette, recitare poesie e recuperare frammenti della cultura radiofonica del passato.

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La dimensione “finzionale”

Il programma veniva registrato in varie località, anche durante i tour. Lo studio citato in onda, l’“Abernathy Building”, era in realtà un’invenzione narrativa. Questo aspetto contribuiva a dare alla trasmissione un carattere teatrale e sospeso tra realtà e finzione, con un Dylan allo stesso tempo conduttore, narratore e personaggio.

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Conclusione

Theme Time Radio Hour è stato più di un semplice programma musicale: un laboratorio radiofonico in cui Bob Dylan ha mescolato canzoni, racconti e suggestioni. Pur basandosi su finzioni e artifici narrativi, la trasmissione ha offerto al pubblico un archivio sonoro variegato e personale, che rifletteva non solo i gusti musicali del suo autore ma anche la sua concezione della radio come spazio libero di immaginazione. Ascolta tutti i podcast! (La redazione)

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