Sanremo 2027 e la febbre del pronostico: cosa cambia

Quando a fine febbraio è arrivato l’annuncio che Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, affiancato da Carlo Conti in una staffetta storica, il gruppo WhatsApp della mia famiglia è esploso in tre minuti. Non per la notizia in sé. Per le scommesse su chi porterà a casa il Leone rampante appoggiato a una palma.

È successo lo stesso anno dopo anno. Mia zia punta sempre sul cantautore emergente. Mio cugino giura sul grande ritorno. Io, da quando seguo la musica per lavoro, tendo a fidarmi più dei numeri che dell’istinto. Ma il punto è un altro: gli italiani non guardano Sanremo. Lo pronosticano. Lo discutono. Lo giocano, in un certo senso, anche se non c’è una fiche sul tavolo.

Questa cultura del toto-vincitore, che a Sanremo esiste da prima ancora di Internet, oggi trova terreno fertile in un ecosistema molto più ampio di piattaforme digitali dedicate al pronostico e all’intrattenimento interattivo. Reti come New Game Network catalogano proprio questo tipo di piattaforme estere, quelle che i lettori italiani scoprono quando la curiosità sul gioco d’azzardo predittivo li porta oltre i confini nazionali. Non è un caso isolato. È l’estensione naturale di un istinto che il pubblico italiano ha sempre avuto: prevedere, scommettere, discutere.

La febbre del pronostico non è mai stata solo un gioco

Ogni edizione di Sanremo genera un secondo evento parallelo, invisibile ma enorme: milioni di pronostici informali su classifiche, ospiti, colpi di scena. I forum ne sono pieni. I gruppi Telegram dedicati al Festival superano le migliaia di iscritti nelle settimane precedenti alla kermesse.

Quello che è cambiato negli ultimi anni non è l’istinto, ma gli strumenti. Un tempo si scommetteva un caffè con l’amico. Oggi esistono piattaforme strutturate, alcune legate al fantacalcio musicale, altre più vicine ai prediction market veri e propri, dove gli utenti mettono in palio punti, crediti o denaro reale su chi salirà sul podio dell’Ariston.

Secondo un report di Forbes, i prediction market non sono più confinati alla politica o alla finanza. Si stanno espandendo rapidamente nell’intrattenimento e nella cultura pop, proprio l’area dove un evento come Sanremo genera l’engagement più alto dell’anno televisivo italiano.

De Martino, Conti e il valore mediatico del Festival

L’edizione 2026 ha già dimostrato quanto sia enorme la posta in gioco, letteralmente. Secondo Il Sole 24 Ore, la raccolta pubblicitaria ha toccato i 72 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, nonostante un calo negli ascolti tradizionali. Il Mattino ha parlato di condivisioni social e ascolti record su alcune serate, segno che il pubblico si sta spostando, non sta sparendo.

Questo è il punto centrale. Gli spettatori guardano meno la diretta lineare ma discutono di più online, in tempo reale, su più piattaforme contemporaneamente. E dove c’è discussione in tempo reale, c’è terreno per il gioco predittivo.

L’annuncio di De Martino come conduttore, con Conti nel doppio ruolo di garante della transizione e possibile presenza in studio, ha già acceso il dibattito su chi sceglierà come co-conduttrici, quale sarà la scaletta dei big in gara, e soprattutto chi vincerà. Tre domande. Tre categorie di scommessa informale che ogni anno si ripetono identiche, cambiano solo i nomi.

Perché il pubblico musicale è già pronto per il gaming predittivo

Non è un salto concettuale enorme. Chi segue la classifica Fimi ogni settimana, chi controlla gli ascolti Spotify di un singolo il lunedì mattina, chi discute animatamente su Twitter (ora X) delle pagelle dei critici, sta già facendo un esercizio predittivo. Sta solo mancando lo strato ludico che trasforma l’opinione in gioco strutturato.

Le piattaforme di fan engagement digitale lo hanno capito da tempo. Un report di ResearchAndMarkets descrive una crescita robusta del settore globale del fan engagement gamificato, con l’industria musicale come uno dei verticali più ricettivi. Non stupisce. I fan di musica sono per natura tribali, competitivi, e amano avere ragione pubblicamente.

Ho seguito per lavoro tre edizioni consecutive di Sanremo monitorando i trend social minuto per minuto. La dinamica è sempre la stessa: durante la serata dei duetti, il traffico sui gruppi di pronostico raddoppia rispetto alla media. Non è passione passiva. È partecipazione attiva mascherata da tifo.

Dal fantasanremo alle reti internazionali

Il caso più citato in Italia resta il Fantasanremo, il gioco gratuito nato quasi per gioco tra amici che negli ultimi anni è diventato un fenomeno capace di influenzare persino le scelte artistiche di alcuni cantanti in gara. Bonus e malus assegnati per gesti sul palco, baci, cadute, citazioni. Un sistema di regole tanto assurdo quanto efficace.

Ma il Fantasanremo è solo la punta dell’iceberg italiano di un fenomeno globale molto più ampio. All’estero, le piattaforme di prediction gaming applicate all’intrattenimento sono strutturate diversamente, spesso con meccaniche più vicine ai mercati finanziari che al semplice gioco tra amici. Odds che si muovono in tempo reale, quote che cambiano in base al sentiment social, mercati che si aprono e chiudono a seconda degli eventi in scaletta.

Chi cerca questo tipo di esperienza oltre confine si trova spesso a esplorare cataloghi di piattaforme internazionali, con licenze e regolamentazioni diverse da quelle italiane. È un ecosistema affascinante, ma richiede attenzione: non tutte le piattaforme offrono le stesse tutele, e la trasparenza sui termini varia parecchio da un operatore all’altro.

I rischi di prendere tutto troppo sul serio

Qui vale la pena essere onesti. La linea tra “pronostico per divertimento tra amici” e “scommessa con soldi veri” può assottigliarsi rapidamente, soprattutto quando le piattaforme sono progettate per massimizzare l’engagement. Non c’è niente di male nel discutere chi vincerà Sanremo. C’è un problema quando quella discussione si trasforma in impegno finanziario che non ci si può permettere.

Il gioco d’azzardo comporta un rischio reale. Vi invitiamo a giocare in modo responsabile e a scommettere solo cifre che potete permettervi di perdere. Se ritenete che il gioco stia diventando un problema, visitate BeGambleAware.org o contattate i servizi di supporto dedicati.

Cosa aspettarsi da Sanremo 2027

Con De Martino al timone artistico e Conti in un ruolo di transizione, l’edizione 2027 promette di essere una delle più discusse dell’ultimo decennio. Non tanto per la line-up dei big, che sarà annunciata più avanti, quanto per il modo in cui verrà vissuta e discussa online.

Se la tendenza degli ultimi anni continua, aspettatevi meno spettatori davanti alla tv tradizionale e più partecipazione attiva su piattaforme parallele, pronostici, fantasanremo, community di discussione. La musica italiana, con Sanremo come suo evento gravitazionale più forte, continuerà a essere terreno fertile per chiunque voglia costruire esperienze interattive intorno al pubblico.

Domande frequenti

Chi condurrà Sanremo 2027? Stefano De Martino è stato annunciato come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, in un passaggio di consegne organizzato insieme a Carlo Conti, che ha guidato le ultime edizioni del Festival.

Cos’è il Fantasanremo? È un gioco gratuito nato tra fan italiani in cui si assegnano punti bonus e malus ai cantanti in gara in base a gesti sul palco. È diventato un fenomeno virale capace di influenzare le performance degli artisti stessi.

Le piattaforme di prediction gaming sono legali in Italia? Dipende dalla piattaforma e dalla licenza. Molte operano sotto giurisdizioni estere con regole diverse da quelle italiane. Prima di utilizzarle vale la pena verificare la licenza e i termini di trasparenza pubblicati.

Perché i fan musicali si appassionano ai pronostici? Chi segue le classifiche, gli ascolti e le pagelle settimanali dei critici sta già facendo un esercizio predittivo. Le piattaforme di gaming aggiungono solo lo strato ludico e competitivo a un comportamento già radicato nel pubblico.

Il pronostico su Sanremo può diventare un problema di gioco d’azzardo? Sì, se il pronostico informale si trasforma in scommessa con denaro reale su piattaforme non regolamentate. È importante mantenere il gioco a livello ricreativo e informarsi sempre sui rischi prima di investire soldi veri.

Se seguite Musicletter da anni, saprete già che Sanremo non è mai stato solo un festival musicale. È un evento culturale che si reinventa ogni anno, e con De Martino al timone del 2027, la febbre del pronostico è appena tornata ad accendersi. (Aaron Stack)

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