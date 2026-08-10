Perla-Chaise con l’album di debutto “Vite di quieta disperazione”

I Perla-Chaise nascono a Livorno nel 2025 da Jacopo Fusario e Andrea Bellini, già nei Synesthesia. Con il bassista Davide Fabrini pubblicano nel giugno 2026 Vite di quieta disperazione, primo album per Baracca e Burattini, tra alternative rock, psichedelia e cantautorato.
I Perla-Chaise nascono a Livorno nel 2025 dall’incontro tra Jacopo Fusario e Andrea Bellini. Dopo l’esperienza nei Synaesthesia, i due musicisti avviano un nuovo progetto in italiano. A loro si aggiunge il bassista Davide Fabrini. Nel giugno 2026 arriva il primo album, Vite di quieta disperazione.
Il progetto Perla-Chaise prende forma a Livorno nel 2025. Al centro della formazione ci sono Jacopo Fusario, cantante, chitarrista e autore, e Andrea Bellini, batterista. Nonostante abbiano poco più di vent’anni, i due musicisti possono già contare su una precedente esperienza discografica e dal vivo. Prima dei Perla-Chaise, infatti, hanno fatto parte dei Synesthesia, gruppo che proponeva brani in lingua inglese. A completare la nuova formazione arriva poi il bassista Davide Fabrini. Con questo organico, il progetto si orienta verso un repertorio in italiano.
L’esperienza nei Synesthesia ha rappresentato una prima tappa importante per Fusario e Bellini. Con il gruppo hanno realizzato l’album Jeremy e suonato in numerosi concerti. Il percorso li ha portati anche ad aprire le esibizioni di Bandabardò e Giorgio Canali. Inoltre, i Synesthesia hanno partecipato a Parole liberate vol. 2. La compilation ha raggiunto il terzo posto al Premio Tenco nella categoria degli album a progetto. Si tratta quindi di un’esperienza che ha permesso ai due musicisti di confrontarsi con il circuito musicale italiano prima della nascita dei Perla-Chaise.
Il debutto dei Perla-Chaise arriva nel giugno 2026 con Vite di quieta disperazione. L’album esce per Baracca e Burattini e rappresenta il primo lavoro discografico della nuova formazione. Il disco si muove tra alternative rock, psichedelia e cantautorato. Sono queste le principali coordinate sonore indicate per definire il progetto. Con Vite di quieta disperazione, dunque, i Perla-Chaise inaugurano una nuova fase del percorso iniziato dai loro componenti negli anni precedenti.
Il nome della band nasce da un riferimento al cimitero Père-Lachaise di Parigi, uno dei luoghi più conosciuti della capitale francese e indicato come il cimitero più visitato al mondo. Il Père-Lachaise ospita le tombe di numerose personalità della cultura e dello spettacolo. Tra queste figurano Jim Morrison, Amedeo Modigliani, Edith Piaf, Oscar Wilde, Fryderyk Chopin, Maria Callas, Marcel Proust, Honoré de Balzac e Molière. Il nome scelto dalla formazione livornese richiama quindi un luogo legato alla memoria di artisti e personaggi della cultura, trasformandone la denominazione in Perla-Chaise.
Con Vite di quieta disperazione, i Perla-Chaise presentano il primo capitolo della loro storia discografica. Il progetto nasce dall’esperienza maturata da Jacopo Fusario e Andrea Bellini con i Synesthesia e si completa con l’ingresso di Davide Fabrini. L’album pubblicato nel giugno 2026 definisce così le prime coordinate del gruppo, tra alternative rock, psichedelia e cantautorato, aprendo una nuova fase per i tre musicisti. (La redazione)
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