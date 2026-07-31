Leone XIV incontra Patti Smith in Vaticano

Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina, 31 luglio 2026, in Vaticano la cantautrice, poetessa e artista statunitense Patti Smith. L’incontro si è svolto nel Palazzo Apostolico. I due condividono anche un legame con Chicago, città d’origine del Pontefice e dell’artista. L’udienza arriva dopo la partecipazione di Smith a un importante appuntamento culturale promosso dalla Santa Sede.

Patti Smith alla Biennale di Venezia

Lo scorso 8 maggio, in occasione del primo anniversario dell’elezione di Leone XIV, Patti Smith aveva inaugurato il Padiglione della Santa Sede alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Per l’occasione, l’artista si era esibita con una preghiera sonora. Il progetto era nato dalla collaborazione con il collettivo artistico Soundwalk Collective, indicato come partner centrale dell’iniziativa espositiva promossa dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. La presenza di Smith alla Biennale aveva quindi inserito la sua attività artistica nel programma culturale della Santa Sede. L’incontro con Leone XIV in Vaticano arriva a distanza di pochi mesi da quell’appuntamento.

Il legame con Papa Francesco

Patti Smith aveva inoltre incontrato Papa Francesco poco dopo la sua elezione. I due si erano conosciuti durante l’udienza generale del 10 aprile 2013. Un anno più tardi, nel 2014, l’artista aveva cantato per Francesco in Vaticano. Il rapporto con il Pontefice era tornato al centro dell’attenzione anche dopo la sua morte. In un’intervista ai media vaticani dello scorso aprile, pochi giorni dopo la scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, Smith aveva ricordato personalmente il Papa. In quell’occasione aveva richiamato alcuni valori a lui cari, tra cui amore, umiltà e compassione. L’artista aveva inoltre collegato quei principi all’esempio di Cristo e di Francesco. Il ricordo sottolineava così il significato che quell’incontro e quella relazione avevano assunto nel suo percorso personale. (La redazione)

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