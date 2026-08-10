I Fleshtones celebrano 50 anni di rock con un nuovo 45 giri

I Fleshtones festeggiano mezzo secolo di attività con un nuovo singolo in edizione limitata. Il 4 settembre 2026 uscirà infatti il 45 giri Float Your Showboat / Hear Today, disponibile in sole 500 copie in tutto il mondo. La band, nata nel Queens nel 1976, continua così il proprio percorso nella scena garage rock internazionale. Al centro della nuova pubblicazione ci sono Keith Streng e Peter Zaremba, membri originari della formazione.

The Fleshtones, 50 anni di rock

Da cinquant’anni i Fleshtones rappresentano una presenza costante nella musica alternativa. La storia del gruppo è iniziata nel 1976 a Queens, New York. Nel corso dei decenni, la band ha costruito una reputazione legata soprattutto ai concerti dal vivo. Le loro esibizioni hanno sviluppato uno stile diretto, energico e legato alla tradizione del rock’n’roll. La formazione ha inoltre pubblicato diversi album nel corso della propria carriera. Nel frattempo, è diventata una presenza riconoscibile nella scena musicale del centro di New York e negli ambienti internazionali legati al garage rock. Il nuovo singolo arriva quindi nel cinquantesimo anno dalla nascita del gruppo.

Float Your Showboat e Hear Today

Il nuovo 45 giri contiene due brani: Float Your Showboat e Hear Today. Nel primo pezzo compaiono alla voce Keith Streng e Peter Zaremba, entrambi membri originali dei Fleshtones. Il brano si sviluppa attraverso un ritmo marcato che richiama il suono definito dalla band come super rock. Hear Today, invece, punta maggiormente sul movimento e sul ritmo. Il brano conferma la vitalità di una formazione che, a cinquant’anni dalla nascita, continua a essere presente sulla scena. La pubblicazione avrà una tiratura molto contenuta. Saranno infatti soltanto 500 le copie disponibili in tutto il mondo.

Una storia legata a New York

Il percorso dei Fleshtones si è intrecciato a lungo con la cultura musicale del centro di New York. La band ha attraversato cinque decenni mantenendo un legame con il garage rock e con la dimensione più fisica del rock’n’roll. La loro storia ha trovato spazio anche al di fuori della musica registrata. Joe Bonomo ha dedicato alla band il libro Sweat, mentre nel 2009 è uscito il film Pardon Us For Living But The Graveyard’s Full. I Fleshtones hanno inoltre partecipato al programma televisivo di Andy Warhol Andy Warhol’s Fifteen Minutes, su MTV, insieme a Ian McKellen.

L’ultimo concerto alle Windows on the World

Tra gli episodi ricordati nella storia della formazione c’è anche una particolare esibizione al Windows on the World, il ristorante situato all’interno del World Trade Center. I Fleshtones sono stati l’ultima band a esibirsi pubblicamente in quel luogo. L’episodio fa parte del percorso di un gruppo che ha mantenuto per decenni un rapporto stretto con la scena musicale newyorkese. La nuova pubblicazione guarda quindi al presente, ma arriva dopo una storia iniziata nel Queens nel 1976 e sviluppatasi attraverso concerti, dischi e numerosi progetti legati alla cultura rock.

Il nuovo 45 giri

Float Your Showboat / Hear Today sarà pubblicato il 4 settembre 2026. Il formato scelto è quello del 45 giri, con una tiratura mondiale di appena 500 copie. La pubblicazione celebra così i cinquant’anni trascorsi dalla formazione dei Fleshtones, ancora attivi nella scena garage rock internazionale. (La redazione)

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