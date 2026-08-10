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"Sinner, Alcaraz e Djokovic non lo faranno". Mouratoglou contro gli americani, attacco durissimo Virgilio Sport (leggi di più)
Sinner, dalle nuove visite al JMedical alla fisioterapia: il programma di Jannik verso gli US Open Il Messaggero (leggi di più)
Ambesi: “Può essere che Sinner abbia giocato col dolore, per poi andare a scavare” OA Sport (leggi di più)
Bertolucci su Sinner: "Giusto non prendersi rischi e non avere fretta" Il Tennis Italiano (leggi di più)
Cincinnati, Sinner forfait prima dell’inizio. Lo scorso anno si ritirò contro Alcaraz Il Tempo (leggi di più)
Monaco: “Sinner potrebbe dare qualche comunicazione in più. Si è guadagnato un privilegio” OA Sport (leggi di più)
Tsitsipas e il simpatico siparietto dopo il ritiro di Sinner da Cincinnati Corriere dello Sport (leggi di più)
Sinner, lo US Open per scrivere la storia. E con Alcaraz in tabellone sarebbe tutto più bello Ubitennis (leggi di più)
🎧s05e69. Sinner e Alcaraz saltano anche Cincinnati. E adesso? eurosport.it (leggi di più)
VIDEO – Gonzo Tennis: Sinner salta Cincinnati. Colpa anche del nuovo format dei Masters 1000? tennismagazineitalia.it (leggi di più)
Niente Cincinnati per Sinner: il ginocchio dà fastidio, testa agli US Open TrentoToday (leggi di più)
Tennis, forfait Sinner a Cincinnati: "Concentrato su Us Open" Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Sinner salta anche Cincinnati: solo precauzione o…? Ok Tennis (leggi di più)
Sinner rinuncia a Cincinnati: cosa cambia per la classifica La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Jannik Sinner salta Cincinnati: «Ho fastidio al ginocchio destro, non posso gareggiare». Quando tornerà in campo Leggo.it (leggi di più)
Sinner, niente Montreal e Cincinnati: agli US Open può fare la storia Planetwin365 news (leggi di più)
Sinner e il recupero al ginocchio: i rischi di uno stop così prolungato ilgiornale.it (leggi di più)
Sinner e il coraggio che fa crescere. Non sta perdendo un torneo: sta scegliendo quale vincere Il Mattino (leggi di più)
Sinner ha 4850 punti da difendere dopo Cincinnati: ecco quanti ne bastano per restare numero 1 Fanpage (leggi di più)
Bertolucci: “Sinner, perché lo stop è giusto: gli Us Open sono la priorità” La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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