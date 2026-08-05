Timeless è il nuovo album postumo di Prince

Il 28 agosto 2026 sarà pubblicato Timeless, il nuovo album postumo di Prince, realizzato in collaborazione con Legacy Recordings – Sony Music. Il progetto raccoglie dieci registrazioni inedite realizzate tra il 1977 e il 2016, offrendo un viaggio attraverso quasi quarant’anni della straordinaria carriera dell’artista. Dalle prime sessioni in studio a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance, l’album propone materiale mai pubblicato prima proveniente dal leggendario archivio di Prince.

Un viaggio attraverso quattro decenni di musica

Composto da dieci registrazioni rare e inedite, Timeless è il primo progetto discografico di Prince concepito per attraversare tutte le principali epoche della sua produzione artistica. Le incisioni, realizzate nell’arco di quasi quarant’anni, restituiscono un ritratto dell’evoluzione musicale di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica. La raccolta mette in evidenza la coerenza, la curiosità e l’ambizione creativa che hanno accompagnato Prince per tutta la sua carriera, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso artistico.

Formati disponibili

I fan potranno inoltre accedere a offerte retail dedicate e a una linea di merchandising Timeless in edizione limitata attraverso Paisley Park e Prince.com, inclusi articoli da collezione realizzati appositamente per il Prince Celebration 2026.

I singoli che hanno anticipato l’album

Ad anticipare l’uscita dell’album è il singolo Stone, già disponibile in formato digitale. Si tratta di una registrazione della primavera del 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. All’inizio del 2026, The Prince Estate aveva già presentato un primo assaggio del progetto con la pubblicazione di With This Tear, uscita il 2 aprile 2026 in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza della sua straordinaria versatilità artistica: Prince ne ha infatti curato produzione, arrangiamento, composizione e ha suonato ogni strumento presente nella registrazione. Il brano ha ricevuto apprezzamenti da numerosi media internazionali. Rolling Stone lo ha definito “profondamente personale”, mentre Billboard ha evidenziato l’essenzialità dell’interpretazione e dell’arrangiamento pianistico.

La tracklist

I Am You (1977) Tick Tick Bang (1981) Heaven (1985) I Wonder (1989) With This Tear (1991) Stone (1995) Calabama (2003) The Guilty Ones (2007) Bestest Friend (2012) How Come You Don’t Call Me Anymore? (Live) (2016)

Timeless (1LP)

Side A

I Am You Tick Tick Bang Heaven I Wonder With This Tear

Side B

Stone Calabama The Guilty Ones Bestest Friend How Come You Don’t Call Me Anymore? (Live)

Conclusione

A quasi dieci anni dalla scomparsa di Prince, Timeless celebra la profondità e la ricchezza del suo patrimonio musicale attraverso una selezione di registrazioni inedite che coprono l’intero arco della sua carriera. Il progetto offre ai fan la possibilità di scoprire nuove pagine della sua produzione artistica, confermando ancora una volta l’intramontabile grandezza della sua opera. (La redazione)

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