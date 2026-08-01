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Il disco in evidenza: Chopping Mountain, 2026, Ibibio Sound Machine

Gli Ibibio Sound Machine annunciano Chopping Mountain, il nuovo album in uscita l’11 settembre 2026 per Merge. Il disco segna un ritorno a sonorità più organiche senza rinunciare a elettronica, post-punk e atmosfere da club, con brani dedicati a amore, unione e resilienza.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
1 Agosto 2026

Ibibio Sound Machine (ph. Max Grunhard)

Gli Ibibio Sound Machine pubblicheranno l’11 settembre Chopping Mountain, il nuovo album in uscita per Merge. Il disco rappresenta un nuovo capitolo per la formazione afro-londinese, che continua a intrecciare ritmi dell’Africa Occidentale, elettronica, soul e influenze post-punk. La band ha già anticipato il lavoro con i singoli Concept of Love, Return to Sender e Give Me Peace, quest’ultimo realizzato con la partecipazione di Dele Sosimi. Il nuovo album conferma la capacità del gruppo di muoversi tra tradizione e sperimentazione, mantenendo una forte identità sonora.

Un album tra radici organiche e ricerca elettronica

Con Chopping Mountain, gli Ibibio Sound Machine recuperano una dimensione più legata agli strumenti e alle dinamiche collettive, senza abbandonare gli elementi elettronici che hanno caratterizzato il loro percorso recente. Il disco conserva l’energia del post-punk e la sensibilità da club sviluppata negli ultimi anni. Allo stesso tempo, guarda alle texture dell’highlife dell’Africa Occidentale, collegandole ad atmosfere soul, Afrobeat ed elettroniche. Amore, unione e resilienza attraversano le canzoni dell’album, che affrontano il presente con uno sguardo aperto alla speranza e alla condivisione.

La produzione di Max Grunhard e il ritorno in studio

Chopping Mountain è stato registrato principalmente ai Vanguard Studios nel Sud di Londra. Il progetto segna il ritorno alla produzione di Max Grunhard, che torna a lavorare con la band dopo Doko Mien del 2019. Negli ultimi anni il gruppo ha esplorato diverse direzioni. Electricity, prodotto dagli Hot Chip, ha portato avanti il dialogo tra strumenti dal vivo e produzione elettronica, mentre Pull the Rope ha seguito una strada più scura e orientata alla dimensione del club. Il nuovo album riunisce questi percorsi in una sintesi più ampia, con arrangiamenti che valorizzano sia la parte ritmica sia l’impatto della formazione dal vivo.

Otto musicisti e un suono in continua evoluzione

Gli otto componenti degli Ibibio Sound Machine hanno costruito il disco attraverso jam, sperimentazioni ritmiche e un forte dialogo musicale interno. Questo approccio ha permesso alla band di sviluppare brani caratterizzati da maggiore connessione e dinamismo. Tra i momenti dell’album emergono l’energia disco di When You Want To Dance, l’intensità spirituale di Return To Sender e le atmosfere highlife soul di Love. Ogni traccia mostra una formazione ancora interessata alla ricerca e al cambiamento. Per gli Ibibio Sound Machine, la musica rimane anche un modo per affermare vitalità e partecipazione, trasformando la gioia in un elemento centrale della loro espressione artistica.

Il percorso della band londinese

Gli Ibibio Sound Machine sono un collettivo guidato dalla cantante nigeriano-britannica Eno Williams e dal produttore Max Grunhard. Il gruppo ha costruito il proprio stile attraverso l’incontro tra highlife dell’Africa Occidentale, funk, disco, elettronica e post-punk. Dopo il debutto con Ibibio Sound Machine nel 2014, la formazione ha pubblicato Uyai nel 2017 e Doko Mien nel 2019, ampliando progressivamente il proprio linguaggio musicale. Con Electricity del 2022 e il successivo Pull the Rope, la band ha consolidato una presenza internazionale grazie anche ai suoi concerti, diventando una delle realtà più seguite della scena musicale globale contemporanea.

Una nuova fase per gli Ibibio Sound Machine

Chopping Mountain arriva quindi come un album che riunisce diverse anime del gruppo: la tradizione ritmica africana, la ricerca elettronica e l’energia delle esibizioni dal vivo. L’uscita dell’11 settembre 2026 per Merge conferma il percorso di una formazione che continua a trasformare influenze diverse in un linguaggio personale, capace di dialogare con pubblici differenti senza perdere il legame con le proprie origini. (La redazione)

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