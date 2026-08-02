⚽ Serie A, scarica il PDF del calendario del nuovo campionato di calcio 2026/27

Svelato al Teatro Regio il calendario della Serie A Enilive 2026/27. Il nuovo campionato prevede 38 giornate e 380 partite che accompagneranno la stagione calcistica italiana. Disponibile anche la versione PDF per consultare in qualsiasi momento tutte le giornate del torneo.
Nella cornice del Teatro Regio è stato presentato il calendario della Serie A Enilive 2026/27, appuntamento che segna l’avvicinarsi della nuova stagione del massimo campionato italiano di calcio. La competizione si articolerà in 38 giornate e 380 partite, un percorso che accompagnerà squadre e tifosi lungo l’intera stagione sportiva e che definirà la classifica finale del torneo.⚽ Risultati, classifica e marcatori della Serie A di calcio 📺 Clicca qui per scoprire le novità della TV 👕 Acquista le maglie di calcio della serie A
La pubblicazione del calendario consente di conoscere in anticipo la successione degli incontri che caratterizzeranno il campionato 2026/27. Con l’inizio della stagione previsto il 23 agosto 2926, club, addetti ai lavori e appassionati possono già consultare il programma completo delle gare. Il calendario rappresenta il punto di partenza di una nuova annata calcistica, destinata a svilupparsi attraverso le 38 giornate previste dal format della Serie A.
Per agevolare la consultazione, è disponibile la versione PDF del calendario della Serie A 2026/27. Il documento permette di verificare in qualsiasi momento tutte le giornate del campionato e l’intera sequenza delle partite in programma dalla prima giornata, il 23 agosto 2026, all’ultima giornata del 30/05/2027. L’edizione 2026/27 prende così forma con la pubblicazione ufficiale del calendario, primo passaggio verso l’avvio della nuova stagione. (La redazione)
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