🎾 Jannik Sinner salta Cincinnati per infortunio: obiettivo US Open

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Cincinnati a causa di un problema al ginocchio destro. Il numero 1 del mondo ha annunciato il forfait dopo aver consultato medici e team. Ora l'obiettivo è recuperare e prepararsi per lo US Open, evitando di tornare in campo prima di essere pronto.
Jannik Sinner salta il Cincinnati Open per infortunio: il numero 1 del mondo ha annunciato il ritiro dal Masters 1000 a causa di un problema al ginocchio destro.
Sinner ha deciso di non partecipare al torneo di Cincinnati dopo essersi consultato con i medici e con il suo team. Il ginocchio destro continua a dargli fastidio e, per questo, il tennista ha scelto di non tornare ancora in campo.
Ora Sinner punta alla preparazione per lo US Open. Il torneo statunitense rappresenta quindi il prossimo obiettivo del numero 1 del mondo, che vuole recuperare pienamente prima di tornare a competere.(La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 14 Agosto 2026