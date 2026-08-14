La città di Sora avrà due squadre di calcio nel campionato di seconda categoria Lazio, Girone L, nella stagione 2026/27: Sora Calcio e Vis Sora 07. Questa pagina raccoglierà gli aggiornamenti su calendario degli incontri, classifica, marcatori e ultime notizie, con il supporto di Tuttocampo e dell’aggregatore RSS di Google News, per seguire la stagione calcistica sorana.
La città di Sora si prepara a vivere una stagione con una presenza doppia nel calcio regionale. Nel campionato di Seconda Categoria Lazio – Girone L 2026/2027 ci saranno infatti Sora Calcio e Vis Sora 07.
La nuova stagione vedrà quindi due formazioni sorane impegnate nello stesso girone. La loro partecipazione permetterà di seguire da vicino l’andamento del calcio locale durante il campionato.
Calendario, risultati e classifica offriranno un quadro aggiornato del percorso delle due squadre. Inoltre, i dati sui marcatori consentiranno di seguire anche i protagonisti sul campo.
Questa pagina sarà dedicata agli aggiornamenti sulla stagione 2026/2027. Saranno raccolte le informazioni relative a calendario, classifica, marcatori e ultime notizie su Sora Calcio e Vis Sora 07.
Per seguire l’evoluzione del campionato verranno utilizzati Tuttocampo e l’aggregatore RSS di Google News. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per chi vuole seguire le due squadre di Sora nel Girone L.
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