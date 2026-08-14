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⚽📰 Città di Sora, due squadre di calcio in seconda categoria Lazio 2026/27: Sora Calcio e Vis Sora 07 🛑 Calendario, classifica e aggiornamenti venerdì 14 agosto 2026

La città di Sora avrà due squadre di calcio nel campionato di seconda categoria Lazio, Girone L, nella stagione 2026/27: Sora Calcio e Vis Sora 07. Questa pagina raccoglierà gli aggiornamenti su calendario degli incontri, classifica, marcatori e ultime notizie, con il supporto di Tuttocampo e dell’aggregatore RSS di Google News, per seguire la stagione calcistica sorana.

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14 Agosto 2026

Città di Sora

La città di Sora si prepara a vivere una stagione con una presenza doppia nel calcio regionale. Nel campionato di Seconda Categoria Lazio – Girone L 2026/2027 ci saranno infatti Sora Calcio e Vis Sora 07.

venerdì 14 agosto 2026

Risultati

Classifica

Marcatori

Ultima partita

Prossima partita
venerdì, 14 agosto 2026

Due squadre nel Girone L

La nuova stagione vedrà quindi due formazioni sorane impegnate nello stesso girone. La loro partecipazione permetterà di seguire da vicino l’andamento del calcio locale durante il campionato.

Calendario, risultati e classifica offriranno un quadro aggiornato del percorso delle due squadre. Inoltre, i dati sui marcatori consentiranno di seguire anche i protagonisti sul campo.

Le ultime notizie sul calcio a Sora

Tutti gli aggiornamenti

Questa pagina sarà dedicata agli aggiornamenti sulla stagione 2026/2027. Saranno raccolte le informazioni relative a calendario, classifica, marcatori e ultime notizie su Sora Calcio e Vis Sora 07.

Per seguire l’evoluzione del campionato verranno utilizzati Tuttocampo e l’aggregatore RSS di Google News. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per chi vuole seguire le due squadre di Sora nel Girone L.

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