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Sinner sulle orme di Sampras a Wimbledon, ma la sfida a Struff nasconde un’insidia: il precedente che preoccupa Virgilio Sport (leggi di più)
Sinner: "Struff? Lo rispetto tanto, sarà importante riposare" OglioPoNews (leggi di più)
Sinner: Rispetto Struff, ma il riposo è fondamentale per me V-news.it (leggi di più)
Wimbledon 2026 sarà Djokovic contro Auger-Aliassime ai quarti Struff per Sinner Zazoom Social News (leggi di più)
Jannik Sinner ai quarti di Wimbledon, ora la sfida con Struff dopo il successo su Mochizuki - highlights Zazoom Social News (leggi di più)
Wimbledon 2026, Sinner rincuora Mochizuki: “Giocatore incredibile”. Poi presenta la sfida con Struff lottomatica.sport (leggi di più)
Wimbledon 2026, sarà Djokovic contro Auger-Aliassime ai quarti. Struff per Sinner OA Sport (leggi di più)
Jannik Sinner avanza ai quarti | Ogni giorno un piccolo miglioramento Struff? Grande servitore lo rispetto Zazoom Social News (leggi di più)
Sempre più Sinner a Wimbledon Jannik batte il talento Mochizuki e vola ai quarti con Struff Zazoom Social News (leggi di più)
Jannik | Struff? Un avversario aggressivo Ma ora la cosa più importante è riposare Zazoom Social News (leggi di più)
Sinner ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki La Provincia di Cremona (leggi di più)
Sinner vola ai quarti | battuto Mochizuki in tre set ora sfida Struff Zazoom Social News (leggi di più)
Sinner | Mochizuki è un giocatore incredibile Struff? Ora conta riposare Zazoom Social News (leggi di più)
Jannik Sinner avanza ai quarti: “Ogni giorno un piccolo miglioramento. Struff? Grande servitore, lo rispetto” OA Sport (leggi di più)
Sempre più Sinner a Wimbledon, Jannik batte il talento Mochizuki e vola ai quarti con Struff Quotidiano Sportivo (leggi di più)
Jannik: "Struff? Un avversario aggressivo. Ma ora la cosa più importante è riposare" La Gazzetta dello SportSinner-Mochizuki 6-3 7-6 6-3 risultato finale a Wimbledon 2026: Jannik ai quarti, sfiderà Struff FanpageWimbledon, Sinner: "Mochizuki è un giocatore incredibile. Struff? Ora conta riposare" SportmediasetSinner-Struff, in palio la semifinale: quando e dove vederla eurosport.itWimbledon: Sinner doma la sorpresa Mochizuki e raggiunge i quarti. Or... (leggi di più)
Sinner doma l’esuberanza di Mochizuki: Jannik è ai quarti di Wimbledon 2026, sfiderà Struff Radio Sportiva (leggi di più)
Sinner elimina Mochizuki a Wimbledon: tie-break perfetto e quarti contro Struff RomaIT (leggi di più)
Sinner respinge l’arrembaggio di Mochizuki ed è ai quarti; sfiderà Struff Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Sinner batte Mochizuki a Wimbledon: 6-3 7-6 6-3 e quarti con Struff Il Quotidiano del Lazio (leggi di più)
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